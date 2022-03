आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- निर्णायक मोड़ पर रूस-यूक्रेन युद्ध, रूस की भारी बमबारी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ईयू से मांगी मदद

-- भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के प्रयास तेज, आज है महत्वपूर्ण दिन

-- 46वां सिविल लेखा दिवस आज, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित ई-बिल प्रक्रिया प्रणाली का शुभारंभ किया जायेगा.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए



1 - रूस-यूक्रेन संकट : बमबारी की चपेट में आने से एक भारतीय छात्र की मौत

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भीषण असर अब दिखने लगा है. दोनों देशों के बीच हुई बमबारी में कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है. विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है. छात्र की पहचना नवीन ज्ञानगौडर के रूप में हुई है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - फरवरी में जीएसटी संग्रह 18 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक

फरवरी 2022 के लिए 1,33,026 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया. ये पांचवा मौका है जब बार जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - तुर्की के नागरिक इल्कर आयसी ने एअर इंडिया का सीईओ और एमडी बनने का प्रस्ताव ठुकराया

तुर्की के नागरिक इल्कर आयसी ने एअर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO and MD of Air India) बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है (Turkish citizen Ilkar Ayci turned down offer). विमानन उद्योग के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पढे़ं पूरी खबर.

4 - तेलंगाना में बड़े पदों पर 'बिहारी' क्यों, कांग्रेस नेता ने KCR के DNA पर उठाए सवाल

तेलंगाना में बड़े पदों पर बिहार राज्य के अफसरों की नियुक्ति के लिए टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आलोचना की है. कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की जड़ें बिहार राज्य से हैं. उन्होंने विवादित बयान देते हुए केसीआर के डीएनए पर भी सवाल उठाए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

5 - UP Assembly Election 2022 : प्रचार करने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला

सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर मंगलवार को हमला किया गया. सपा कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं (Bhartiya Janta Party Supporters)) का हाथ बताया है. सपाइयों ने इसका विरोध करते हुए गोडरिया बाजार में किया सड़क जाम किया. पढ़ें पूरी खबर.

6 - यशवंत सिन्हा ने पीएम पर उठाए सवाल, पूछा-आप 18 हजार छात्रों को नहीं निकाल पा रहे, गुजराल ने 1.7 लाख को निकाला था

रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ( Russia-Ukraine War) के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हैं. पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा (yashwant sinha) ने इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं. यशवंत सिन्हा ने खाड़ी युद्ध का जिक्र किया. पढे़ं पूरी खबर.

7 - कई राज्यों में पुलिस बल की कमी, संसदीय समिति ने जताई चिंता

ऐसे समय में जब देश के कई राज्य विभिन्न प्रकार के अपराधों का सामना कर रहे हैं. 'ईटीवी भारत' के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि सभी राज्य पुलिस बल में कमी का सामना कर रहे हैं (shortage of police personnel). देश में 21 प्रतिशत पुलिस कर्मियों की कमी है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढे़ं पूरी खबर.

8 - EU में शामिल हो सकता है यूक्रेन, यूरोपीय संसद ने जेलेंस्की की अपील मंजूर की

यूक्रेन में रूसी सेना के हमले जारी हैं. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने यूरोपीय संघ (EU) की संसद को संबोधित किया और यूक्रेन को ईयू में शामिल किए जाने की मांग की है. इसके बाद यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया. पढे़ं पूरी खबर.

9 - अमेरिका ने UN मिशन में शामिल 12 रुसी राजनयिकों को किया निष्कासित

रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर अब संयुक्त राष्ट्र में दिखने लगा है. अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशन मिशन में शामिल रुस के 12 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - यूक्रेन का आरोप-रूस ने इस्तेमाल किया वैक्यूम बम, जानिए कितना खतरनाक है

यूक्रेन की राजदूत ओकसाना मार्कारोवा ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि रूस ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब वैक्यूम बम (vacuum-bomb) का इस्तेमाल किया है. जानिए कितना खतरनाक है ये बम. पढ़ें पूरी खबर.

2 - यूपी विधानसभा चुनाव : क्या बाकी बचे दो चरणों में बीजेपी करेगी नुकसान की भरपाई ?

उत्तरप्रदेश में पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं. दो चरण की वोटिंग बाकी है. राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद है कि इन दो चरणों में बीजेपी पिछले पांच दौर में हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है. क्या रहा पांचवें फेज चुनाव का समीकरण, बता रहे हैं श्रीनंद झा. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Ukraine Crisis : यूक्रेन के शहर खारकीव के पीछे क्यों पड़ा है रूस, जानें वजह

कीव के बाद यूक्रेन (Ukraine Crisis) का दूसरा सबसे महत्‍वपूर्ण शहर खारकीव अभी भी देश के पूर्वी हिस्‍से में रूसी सेना को रोके हुए है. संघर्ष की शुरुआत से अभी तक खारकीव ही जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है. खारकीव से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले (Medical Student) नवीन शेखरप्‍पा जैसे सैकड़ों अन्‍य छात्र अभी भी संकटग्रस्‍त खारकीव में फंसे हुए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

4 - रूस-यूक्रेन युद्ध : तटस्थ देशों ने भी बदली रणनीति, यूक्रेन की मदद को आगे आए

रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ( Russia-Ukraine War) का असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा है. दशकों से न्यूट्रल रहे देश भी अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं. कई देशों ने रूस के कदम की निंदा करते हुए यूक्रेन के लिए मदद की घोषणा की है (neutral countries in war). पढे़ं पूरी खबर.

5 - Russia-Ukraine War: 'ऑपरेशन गंगा' की तारीफ, भारत इससे पहले भी कर चुका है कई 'ऑपरेशन्स'

लगभग 14,000 भारतीय नागरिक अभी भी युद्धग्रस्त देश में हैं, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि आईएएफएक निकासी योजना के साथ तैयार है. अब तक, 1600 से अधिक भारतीय छात्रों को आज सुबह तक यूक्रेन से निकाला जा चुका है. हालांकि, इतने बड़े स्तर पर भारत का रेस्क्यू अभियान (India's rescue operation on a large scale) पहली बार नहीं है. इससे पहले भी अन्य देशों से भारतीयों की वतन वापसी की कार्यवाही हुई है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

6 - Mahashivratri 2022 : केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बने गाड़ीवान, शिव बारात में हुए शामिल

महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2022) पर जगह-जगह शिवजी की आराधना, पूजा और जुलुस निकाले जाते हैं. लेकिन हाजीपुर के शिव बारात की बात ही अलग है. सैकड़ों झांकियां, लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े, उड़ते गुलाल के बीच भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है. खास बात ये कि शिवजी का गाड़ीवान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Minister of State for Home Affairs of India ) नित्यानंद राय (Nityanand Rai drove Lord Shiva bullock cart in Hajipur) बैलगाड़ी को हांकते हुए नजर आए. देखें वीडियो.

7 - प्रियंका गांधी ने शिव मंदिर में टेका मत्था, मांगी जीत की दुआ...

उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि (Mahashivratri puja By Priyanka Gandhi in UP) के मौके पर लखनऊ के एक शिव मंदिर में कांंग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने पूजा-अर्चना (Priyanka Gandhi worshiped) की. देखें वीडियो.