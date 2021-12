आज की खबरें जिन पर रहेगी नजरें

1- आज भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. शहीद कैप्टन की पार्थिव देह भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) पहुंच चुकी है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें खबर.

2- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे लखनऊ, भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि 'कल उत्तर प्रदेश के प्रवास पर लखनऊ में रहूंगा. वहां भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली (Joint rally of BJP and Nishad Party ) को संबोधित करूंगा, जिसके पश्चात यूपी कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं व भण्डारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लूंगा और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करूंगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Goa Assembly Election 2022: कांग्रेस ने जारी की आठ उम्मीदवारों की पहली सूची

साल 2022 की शुरुआत में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत का नाम भी शामिल है. सूची में और किस-किस का नाम है, जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

2- UP Assembly Election 2022 : चाचा शिवपाल से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश, 'तय' हुई गठबंधन की बात

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कभी प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव (Akhilesh Yadav meets uncle Shivpal) से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात 'तय' हुई. पढ़ें पूरी खबर.

3. राजनीतिक फायदे के लिए ना करें जाति और धर्म का इस्तेमाल : इंद्रेश कुमार

इंद्रेश कुमार ने कहा है कि "मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे दूसरे धर्म का सम्मान करें केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल देश के लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए खतरा है" इंद्रेश कुमार ने ऐसा किस मौके पर कहा, जानने के लिए क्लिक करें

4. संसद में लखीमपुर कांड की गूंज : शीतकालीन सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, कार्यवाही स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 14वां दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की. इसके बाद विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों- लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही आरंभ होने के मात्र 10 मिनट बाद ही, सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद दो बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी दोनों सदनों में शोर-शराबा और हंगामा जारी रहा. हंगामा न थमता देख, दोनों सदनों की कार्यवाही, 17 दिसंबर पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर.

5- हेलीकॉप्टर, जहाज और तोप से नहीं, नागरिकों से सशक्त होगा देश : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 'इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है. हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और तोप से देश मजबूत नहीं होता. भारत मजबूत जब होता है, जब देश का नागरिक मजबूत होता'. इसके साथ ही राहुल गांधी ने उत्तराखंड के लोगों को चुनावी गारंटी भी दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

6- अजय मिश्रा पर राहुल की 'असंसदीय' टिप्पणी, कांग्रेस की मांग- टेनी को बर्खास्त करे सरकार

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा (lakhimpur kheri violence) मामले में लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Congress MP Rahul Gandhi Ajay Mishra Teni) को हटाने की मांग की. उन्होंने अजय मिश्रा को अपराधी (Ajay Mishra Criminal) करार दिया. ईटीवी भारत ने इस मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला (Congress MP Gurjeet Singh Aujla) से बात की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करती है. हालांकि, लोक सभा की कार्यवाही के बाद राहुल के बयान के कुछ अंशों को आपत्तिजनक माना गया और उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया. पढ़ें खबर.

7. मोदी सरकार 'विनाशकारी', प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव हारने का डर : चिदंबरम

कांग्रेस की असम इकाई के कार्यकर्ताओं के लिए यहां तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश तेजी से 'नीचे जा' रहा है और अगर मौजूदा सरकार बनी रहती है तो देश 'गंभीर संकट' में होगा. चिदंबरम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा जानने के लिए क्लिक करें

8- MSME shut down : महामारी के कारण 9 फीसद उद्योग बंद, 2020 में 11,716 आत्महत्याएं

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के लघु, मध्यम और मझोले उद्योगों (MSME) पर कोरोना महामारी (COVID-19) की गंभीर मार पड़ी है. सरकार ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण 9 प्रतिशत एमएसएमई बंद (MSME shut down) हो गए. कांग्रेस ने कहा कि एमएसएमई बंद होने के पीछे कोरोना महामारी के अलावा सरकार की खराब आर्थिक नीतियां भी हैं. पढ़ें खबर.

9- नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का संबोधन, कहा- 8 करोड़ किसान जुड़े, कृषि क्षेत्र में होंगे बदलाव

नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को पीएम मोदी ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नैचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव का फायदा सभी किसानों को मिलेगा. खाद्य प्रसंस्करण, प्राकृतिक खेती इन सभी मुद्दों से कृषि क्षेत्र को बदलने में मदद मिलेगी. पीएम ने कहा, भले ही रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े प्राचीन ज्ञान को ना सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी आवश्यकता है. पढ़ें पूरी खबर.

10- Ethanol blended petrol gst cut : सरकार ने जीएसटी 13 फीसदी घटाई

एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल की कीमतों में कटौती हो सकती है. सरकार ने ईबीपी योजना के तहत जीएसटी में कटौती (ethanol blended petrol gst cut) की गई है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के काम आने वाले इथेनॉल पर जीएसटी 13 फीसदी घटाई है. पढ़ें पूरी खबर.

11- कोल्हापुर से शनैल के बॉस तक: लीना नायर भी वैश्विक कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ में शामिल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पली-बढ़ी लीना नायर अगले महीने के अंत में फ्रांस के लग्जरी फैशन हाउस शनैल के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभालेंगी. इसके साथ ही वह भारतीय मूल के वैश्विक प्रमुखों की सूची में शामिल हो गई हैं. क्लिक कर पढ़ें खबर.

12- राहुल गांधी की रैली को लेकर पूर्व सैनिकों का भी जोश हाई, ये बोले बांग्लादेश वॉर के वीर सैनिक

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun the capital city of uttrakhand) में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी (congress leader rahul gandhi) एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं. जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाना है. देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित राहुल गांधी की जनसभा स्थल से ईटीवी भारत ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की. इसी कड़ी में ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ किरनकांत शर्मा ने रैली में आए पूर्व सैनिकों से खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर.

13- सरकारी बैंक कर्मचारियों के दो दिन की हड़ताल से देश भर में बैंक सेवाएं प्रभावित

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बृहस्पतिवार को दो दिन की हड़ताल शुरू कर दी जिससे देशभर में बैंकों (bank strike) का कामकाज प्रभावित रहा. ग्राहकों को हड़ताल (bank strike ) की जानकारी देने के साथ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों की कई शाखाएं बृहस्पतिवार को बंद रहीं. शुक्रवार को भी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. पढ़ें पूरी खबर.

14. Miss Universe 2021 हरनाज संधू सात दिन के लिए क्वारंटीन, कोविड जांच के लिए भेजा गया सैंपल

मिस यूनिवर्स हरनाज कौर मुंबई पहुंच चुकी हैं लेकिन अपने घर जाने के लिए उन्हें 7 दिन का इंतजार करना होगा. क्योंकि उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है. पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए ख़बर

15. मुंबई : आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगाया ₹8 लाख का जुर्माना

नवी मुंबई के आवासीय सोसायटी के परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रबंधन समिति द्वारा एक महिला पर आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. महिला के मुताबिक, परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूरा माजरा जानने के लिए पढ़िये ख़बर

Special:

गोवा के चुनावी मौसम में इस्तीफों की बरसात, किसकी होगी मात और किसकी बनेगी बात?

नए साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव (assembly polls in 5 states) होने हैं. मीडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और कुछ पंजाब की चर्चा है लेकिन इस सबके बीच एक और चुनावी राज्य गोवा में जो सियासी हलचल हो रही है उससे हर दल में उथल-पुथल मच गई है. गोवा में भी अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के साथ चुनाव हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Videos:

1- Congress Uttarakhand Rally : चायवाला राहुल के मंच पर पहुंचा, फिर देखिए क्या हुआ

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज देहरादून दौरे पर (Rahul Gandhi in Dehradun) थे. राहुल ने कांग्रेस की विजय सम्मान रैली (congress vijay samman rally) को संबोधित किया. देहरादून में कांग्रेस की इस चुनावी जनसभा में एक चायवाला अचानक आकर्षण का केंद्र बन गया. रैली में जब राहुल गांधी जनता को संबोधित करने जाने वाले थे उससे पहले एक चाय वाला राहुल के मंच पर पहुंचकर चाय बेचने लगा. चाय वाला बारी-बारी से सभी लोगों को चाय पिला रहा था. पढ़ें पूरी खबर.

2. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लेकर शिवसेना सांसद का सवाल, 'बीजेपी विपक्ष में होती तो क्या करती'

संसद में लगातार दो दिनों से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है. वहीं अंदर खाने से सरकार यह कह चुकी है कि वह फिलहाल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी, ऐसे में शिवसेना के एक सांसद ने ऐसा सवाल पूछा कि बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर

3- Burning Bus: धू-धू कर जल गई पर्यटक बस, बाल-बाल बचे यात्री

आंध्र प्रदेश में एक चलती बस में अचानक आग (Burning Bus) लग गई. वोल्वो बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के चिराला जा रही (Volvo bus was travelling from Hyderabad to Chirala of Prakasam district) थी. बस में कम से कम 30 यात्री सवार थे, जो बाल-बाल बच निकले हैं. पढ़ें खबर.

4- वाहनों के शोर के बीच तेंदुए ने हाईवे के किनारे किया हिरण का शिकार

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक तेंदुए द्वारा चार सींग वाले हिरण का शिकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. केरल की सीमा के पास हाईवे के किनारे बैठकर तेंदुए ने हिरण का शिकार किया. वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ हाईवे के किनारे झाड़ के पास बैठा हुआ. फिर कूद पर हिरण का शिकार करता है. इस दौरान हाईवे से गुजरने वाले एक वाहन के तेज हॉर्न भी बजाया, लेकिन तेंदुआ का ध्यान शिकार से हटा नहीं. वह आखिरकार शिकार कर ही लेता है. देखें वीडियो.

5. उत्तराखंड में तापमान पहुंचा शून्‍य से नीचे, जम गए झरने और नदी

इन दिनों उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है. लेकिन सर्दी के टॉर्चर के बीच कुदरत के कुछ ऐसे नजारे दिख रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. उत्तराखंड की हर्षिल घाटी का तापमान शून्य डिग्री से नीचे पहुंच गया है. जिसके कारण यहां नदी, नाले और झरने जम गए हैं. देखें वीडियो