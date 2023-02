बेंगलुरु : पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सेव इंडियन फैमिली फेडरेशन ( SIFF ) एनजीओ के पुरुष कार्यकर्ताओं के एक समूह ने टेस्ला और ट्विटर सीईओ एलन मस्क के लिए विशेष 'पूजा' का आयोजन किया और उन्हें माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे 'अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पुरुषों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिली.' शहर के फ्रीडम पार्क में हुई इस पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सोमवार को एक ट्विटर पोस्ट में, NGO SIFF ने कहा कि ' SIFF के पुरुष कार्यकर्ताओं को अक्सर कंपनी के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया जाता था.' "Twitter CEO Elon Musk के उन्हें निकाल देने के बाद, अब एमआरए (MRA) को फ्री स्पीच का अधिकार वापस मिल गया है." वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं के विरोध में 'विशेष पूजा' की गई.

ट्विटर सीईओ एलन मस्क के लिए विशेष 'पूजा'

Men's Lives Matter

कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट में कहा गया, " Save Indian Family Federation के सदस्य ट्विटर खरीदने और पुरुषों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए बेंगलुरु में गुरु एलन मस्क ( Guru Elon Musk ) की पूजा कर रहे हैं." वीडियो में कार्यकर्ताओं को बैनरों के साथ देखा गया जिसमें लिखा था Men's lives matter ( पुरुषों का जीवन मायने रखता है) और Men have the right to a peaceful existence ( पुरुषों को शांतिपूर्ण अस्तित्व का अधिकार है ) .

ट्विटर सीईओ एलन मस्क के लिए विशेष 'पूजा'

अडाणी-अंबानी कुछ सीखो!

ट्विटर सीईओ एलन मस्क के लिए विशेष पूजा में सदस्यों ने टेक अरबपति के चित्र के सामने अगरबत्ती जलाई और 'एलन मस्कया नम:', 'एलन मस्क की जय' एलन मस्क से कुछ सीखो अडाणी, अंबानी का जाप किया. उन्होंने कहा, "पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय पुरुषों में डर पैदा करने के लिए कानून को तोड़ा-मरोड़ा जाता है." सदस्यों ने स्पष्ट किया कि साथ ही वे शादी या रिश्ते में यौन हिंसा से संबंधित कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, वे कानूनों के दुरुपयोग से चिंतित हैं.

