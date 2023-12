बता दें कि डीआरडीओ शांति का समय हो या युद्ध का समय. हर पल देश हित में काम करते रहता है. डीआरडीओ विज्ञान-प्रौद्योगिकी खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है. इसी को ध्यान में रखकर सूत्र वाक्य निर्धारित किया गया है. बलस्य मूलं विज्ञानं (The root of strength is science), अर्थात शक्ति का मूल श्रोत विज्ञान है.