नई दिल्ली : एच3एन2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कोविड के अनुकूल व्यवहार के साथ उच्च जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा आवश्यक है. यह बात इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और मेदांता के निदेशक-चिकित्सा शिक्षा डॉ रणदीप गुलेरिया ( Medanta Director – Medical Education ) ने मंगलवार को कही. National Covid Task Force ( राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स ) का नेतृत्व करने वाले गुलेरिया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि H3N2 Virus बुजुर्गो, छोटे बच्चों और कॉमरेडिटी वाले लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है .

Dr Randeep Guleria, Chairman, Institute of Internal Medicine Respiratory and Sleep Medicine ने कहा अच्छे आहार और अच्छी शारीरिक गतिविधियों के संदर्भ में मास्क का उपयोग ( Mask Use ) करना, हाथ धोना, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना, टीका लगवाना ( Flu Vaccination ) और स्वस्थ रहना जैसे उचित व्यवहार का पालन करना आवश्यक है. पेश हैं साक्षात्कार के कुछ अंश-

आईएएनएस : कभी आम सर्दी की तरह मानी जाने वाली इस बीमारी ने कर्नाटक और हरियाणा में दो लोगों की जान ले ली है. रिपोर्टों के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आईसीयू में समाप्त हो रहे हैं. आपकी टिप्पणियां? डॉ. रणदीप गुलेरिया : H3N2 कुल मिलाकर हल्के फ्लू जैसी स्थिति का कारण बनता है. लेकिन उम्र के चरम पर - बच्चे और बुजुर्ग और सह-रुग्णता वाले लोग - यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है. कुछ मामलों में, गंभीर निमोनिया के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की भी जरूात हो सकती है. इस कारण से, हम विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूह में कोविड उचित व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं और उच्च जोखिम समूह और अत्यधिक उम्र के कई लोगों में रोकथाम के लिए टीकाकरण भी बढ़ा रहे हैं.

आईएएनएस : इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि क्यों हो रही है? क्या इस बार गंभीरता इसलिए ज्यादा है, क्योंकि कोविड ने हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया है? गुलेरिया : इन्फ्लुएंजा कोई नई घटना नहीं है, हर साल इस बीमारी के मरीज आते हैं जो गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल और आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं. लेकिन इस साल यह कुछ ज्यादा हो सकता है. वायरस नियमित रूप से उस स्थिति से गुजरता है जिसे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं और कोरोनावायरस की तरह यह उत्परिवर्तित होता रहता है. इसलिए वायरस के लिए थोड़ा सा उत्परिवर्तित होना स्वाभाविक है, जिससे संक्रमण की कुछ अधिक संभावना होती है. इसीलिए एक वैक्सीन है जो सालाना ली जाती है, क्योंकि हर साल वायरस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है या कुछ हद तक म्यूटेट होता है. मुझे नहीं लगता कि एच3एन2 और कोविड में उछाल के बीच कोई संबंध है. सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि पिछले दो वर्षो से कम इन्फ्लुएंजा होने के कारण, जनसंख्या में निहित प्राकृतिक प्रतिरक्षा में जो हम देखेंगे उसमें कमी आई थी. दूसरा कारण यह है कि पिछले दो वर्षो से जहां तक श्वसन पथ का संबंध था, कोविड प्रमुख वायरस था. यह तथ्य कि हम कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन कर रहे थे, ने भी हमें इन्फ्लुएंजा से बचाया.

आईएएनएस : क्या यह केवल एच3एन2 है या यह वायरस का एक संयोजन है जो बीमारी की वर्तमान लहर पैदा कर रहा है? गुलेरिया : आंकड़ों पर नजर डालें तो एच3एन2 प्रमुख वायरस है, लेकिन बच्चों में भी आरएसवी (रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस) और अन्य वायरस भी देखे जा रहे हैं तो यह साल का ऐसा समय है जब मौसम बदल रहा है, श्वसन वायरल संक्रमण बढ़ जाता है और अन्य वायरस भी संक्रमण का कारण बनेंगे.

आईएएनएस : कोविड भी एक दिन में 402 तक पहुंचने के साथ बढ़ रहा है, कुल संख्या बढ़कर 3,903 हो गई है. आपकी टिप्पणियां? गुलेरिया : कोविड कुछ हद तक बढ़ेगा, क्योंकि हम उचित व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए संक्रमण फैलने की संभावना अधिक है. लेकिन मुझे लगता है कि हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के गंभीर मामलों में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है. यह हल्की बीमारी बनी रहेगी. लेकिन यह शून्य मामलों के मामले में समाप्त नहीं होगा.

आईएएनएस : हम बढ़ते वायरल संक्रमण से कैसे निपट सकते हैं? गुलेरिया : मुझे लगता है कि हमें लोगों को उचित व्यवहार, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूह के मामले में सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. अगर वे बाहर जा रहे हैं तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासकर इनडोर जगहों पर जहां वेंटिलेशन खराब हो तो संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है. और वे वास्तव में अपने हाथ धो सकते थे और शारीरिक दूरी बनाए रखने की कोशिश कर सकते थे. यह केवल कुछ समय के लिए है, क्योंकि जैसा कि हमने हर साल देखा है, गर्मियां आने के बाद मामलों की संख्या में कमी आएगी. लेकिन इन्फ्लूएंजा और कोरोनावायरस दोनों फैलते रहेंगे और सावधान रहना बेहतर है और उन दोनों के लिए हमारे पास टीके हैं, इसलिए लोगों को खुद भी टीका लगवाना चाहिए.

