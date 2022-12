नए साल में टर्की मुर्गे की बढ़ी डिमांड.

वैशाली: बिहार के हाजीपुर में टर्की मुर्गे की खूब मांग हो रही है. मुर्गे की खासियत है कि यह अन्य मुर्गे की तरह कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता यह शाकाहारी मुर्गा है. टर्की देश से आया यह मुर्गा 10 हजार रुपए जोड़ा बिक रहा है. लगभग डेढ़ फीट हाइट वाले 1 मुर्गे में 5kg के करीब मीट निकलता है. अलग अलग रंग बदलने वाले और अलग तरीके की आवाज निकालने वाला यह मुर्गा पहली बार बिहार के हाजीपुर आया है. (demand increased of turkey chicken in Vaishali) (Benefits of turkey chicken) (turkey Poultry Farming In Vaishali)

टर्की चिकेन की बिहार में बढ़ी डिमांड: इस टर्की मुर्गे को नए साल के अवसर पर खासतौर से मंगाया गया है. नव वर्ष 2023 में इस मुर्गे की खासी डिमांड हो रही है. हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक स्थित चिकन शॉप चलाने वाले उजैर अहमद ने इस मुर्गे को मंगाया है. उन्होंने नेट पर टर्की मुर्गे को देखा था जिसके बाद कांटेक्ट कर पहली बार हाजीपुर मंगवाया है और इससे उनको अच्छी आमदनी भी हो रही है.

नए साल में हो रही चिकेन की ऑनलाइन बुकिंग: अब तक 15 जोड़ा मुर्गा नए साल पर बुक हो चुका है. उजैर अहमद कि शहर में पुरानी दुकान है. जिसमें चिकन मटन के साथ देहाती मुर्गी, बटेर, तीतर, कबूतर व कड़कनाथ आदि पहले से बेचे जाते थे. लेकिन अब इनकी दुकान का शान बन गया है टर्की से आया यह खास टर्की मुर्गा. सबसे बड़ी बात है कि यह मुर्गा देखने में भी बेहद आकर्षक और प्यारा है. दुकानदार ने भी इसको खुले में छोड़ा हुआ है.

हाजीपुर में टर्की मुर्गा बना चर्चा का विषय: दुकान के आस-पास जोड़े में यह मुर्गा घूमता रहता है जिसे देखने लोग आते हैं. शहर में यह मुर्गा कौतूहल का विषय बना हुआ है. इस विषय में दुकानदार उजैर अहमद ने बताया कि यह टर्की मुर्गा है और इसको हम हाजीपुर में सबसे पहले लाए हैं. हाजीपुर पटना कहीं भी यह देखने के लिए भी नहीं मिलेगा.

"तकरीबन 1 साल की कोशिश के बाद इस टर्की प्रजाति के मुर्गे को मैंने अपनी दुकान में मंगवाया है. नए साल के मौके पर अभी आया है. तकरीबन 15 मुर्गा बुक हो चुका है. एडवांस बुकिंग चल रही है. यह टर्की से आता है. हैदराबाद में लोग इसे मंगवाते हैं. मैंने हैदराबाद से इसको मंगवाया था. 10 हजार रुपए जोड़ा कीमत है."- उजैर अहमद, दुकानदार

टर्की मुर्गे की खासियत: उजैर अहमद ने बताया कि एक टर्की मुर्गे का वजन 5 किलो से ऊपर है. इसका स्वाद सबसे अच्छा होता है. कलर भी चेंज होते रहता है. कभी रेड, कभी नीला, कभी पीला तो कभी सफेद होता है. सबसे बड़ी खासियत है कि सभी मुर्गा मुर्गी कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन टर्की से आए ये मेहमान कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं. ये शाकाहारी हैं और इनको पालक का साग, गोभी का पत्ता, मूली का पत्ता खाना बहुत पसंद है.

"चिकन खरीदने मस्जिद चौक आए हैं. यहां पर एक टर्की मुर्गा है. इसकी आवाज बहुत अच्छी है. पहली बार देखा है. यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. पहले कभी नहीं देखे. इसका रेट 5 हजार रुपए पीस है. इसकी काफी चर्चा है. यह पहली बार हाजीपुर में आया है."- अभय कुमार, स्थानीय