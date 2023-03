नई दिल्ली : दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक थोक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर VLCC और अन्य ब्रांडों के नकली उत्पाद बेच रहा था. आधिकारिक सूचना के मुताबिक, भारी मात्रा में नकली उत्पाद बरामद किए गए हैं. अधिवक्ता सीरत मीर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि VLCC को सदर बाजार में एक बड़े थोक व्यापारी के बारे में सूचना मिली, जो अन्य विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को नकली और सस्ती मात्रा में वीएलसीसी फेशियल किट बेचने और आपूर्ति करने में लगा हुआ था.

Advocate Seerat Mir ने कहा, "इन नकली फेशियल किट ( Fake facial kits ) को निर्दोष ग्राहकों को मूल वीएलसीसी उत्पादों के रूप में बेचा जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा को नुकसान हो रहा था. हमने पुलिस के साथ जानकारी साझा की कि कैसे निर्दोष लोगों को आरोपी द्वारा ठगा जा रहा है.

पुलिस ने तब एक टीम बनाई और छापेमारी करने का फैसला किया." पुलिस ने सदर बाजार में गुलशन इंटरप्राइज नामक कॉस्मेटिक के थोक व्यापारी के परिसर में छापेमारी कर नकली उत्पाद बरामद किया.

एक सूत्र ने कहा, "VLCC के नकली उत्पादों की एक बड़ी मात्रा जब्त की गई, जिसमें वीएलसीसी गोल्ड फेशियल किट, डायमंड फेशियल किट शामिल हैं. लोटस, शहनाज, लोरियल जैसे अन्य ब्रांडों के नकली फेशियल किट भी देखे गए." आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने सदर बाजार थाने में आईपीसी की धारा 420 के साथ ट्रेड मार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

