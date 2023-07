जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र

बांदा: रविवार को लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन (Bomb at Hazratganj metro station in Lucknow) को आतंकवादी द्वारा बम से उड़ाने की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त को बांदा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया. पकड़ा गया अभियुक्त चित्रकूट जनपद का रहने वाला है. उसने सीएम हेल्पलाइन और यूपी 112 में फोन कर 7 जुलाई को यह जानकारी (Man arrested for hoax threat call to blow up Hazratganj metro station in Lucknow) दी थी कि आतंकवादी हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ा देंगे.

इसको लेकर पुलिस ने फोन करने वाले शख्स के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया. इस शख्स द्वारा बताए गए उस नंबर को भी पुलिस ने ट्रेस किया, जिसका नाम शख्स ने बताया था कि यह व्यक्ति बम से मेट्रो स्टेशन को उड़ा देगा. पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि फोन करने वाले शख्स ने फर्जी सूचना दी थी. जिस शख्स का उसने नाम बताया था, उस व्यक्ति पर उसे शक था कि उसकी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ भगाने में इसी ने मदद की थी और वह इसका बदला लेना चाहता था.

अभियुक्त ने किया था सीएम हेल्पलाइन 1076 और यूपी 112 पर फोन: यूपी हेल्पलाइन 1076 व यूपी 112 पर 7 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया था. उसने कहा था कि लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को एक आतंकवादी रात 11:48 बजे बम से उड़ा देगा. इसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे. सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं थी. मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी. पुलिस ने जांच में पाया कि फोन करने वाला व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बदला लेना चाहता था. इसीलिए उसने फर्जी सूचना दी थी.

कालिंजर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार: अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि 7 जुलाई की रात लगभग 10:30 बजे सीएम हेल्पलाइन में एक व्यक्ति ने फोन किया. उसने बताया कि दिनेश तिवारी नाम का एक व्यक्ति है. जो बम बनाता है. उसका बड़ा भाई बम बेचता है और हजरतगंज रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा. इस सूचना पर प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस को सूचना दी गई. दिनेश तिवारी को ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद जिस व्यक्ति ने फोन किया था, उसका नंबर भी ट्रेस किया गया. पता चला कि फोन करने वाले व्यक्ति का नाम रमेश शुक्ला है. वोचित्रकूट जनपद के कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर इलाके का रहने वाला है. उसे भी गिरफ्तार किया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अलावा यूपी 112 पर झूठी जानकारी दी थी. वहीं जिस व्यक्ति का नाम फोन करने वाले व्यक्ति ने दिया था, उसकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं मिली. वह निर्दोष था. यह मामला बांदा की कालिंजर थाने में पंजीकृत किया गया था. जिस दिनेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन को उड़ाने की बात कही गई थी, वह कालिंजर थाना क्षेत्र के ही सभा गांव का रहने वाला है.

कलिंजर थाने की पुलिस ने ही पूरे मामले की विवेचना की और फर्जी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति रमेश शुक्ला की पत्नी किसी के साथ चली गई है. उसे शक है कि दिनेश तिवारी का इस पूरे मामले में हाथ है. उसी को लेकर इसने दिनेश तिवारी का नाम लिया था. (Crime News Lucknow)

ये भी पढ़ें- 10 July Rashifal : चंद्रमा आज मीन राशि में स्थित है, जानिए आपके राशिफल पर क्या पड़ेगा प्रभाव