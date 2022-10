जबलपुर। रेवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला के साथ छेड़खानी करने वाले कांग्रेस के दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने सह यात्रियों और रेलवे के स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए हैं. जिसके बाद माना जा रहा है कि रेल पुलिस कभी भी कांग्रेस के दोनों विधायकों को हिरासत में ले सकती है. Congress MLA Molest Woman In Train,sidharth kushwaha sunil saraf may be arrested, woman passenger traveling in revanchal express

महिला ने विधायकों पर लगाया आरोप: दरअसल 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी रात को सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा के कांग्रेस विधायक सुनील सराफ रेवांचल एक्सप्रेस के S1 कोच में सफर कर रहे थे. इस दौरान आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही महिला के साथ न केवल छेड़खानी की बल्कि बदसलूकी भी की थी. डरी सहमी महिला की शिकायत पर रेल पुलिस ने मुकदमा कायम करते हुए पूरे मामले को जांच में लिया था. जांच कर रही जबलपुर की रेलवे पुलिस के अधिकारी ने सह यात्रियों के साथ पीड़ित महिला और रेलवे के स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए हैं. जिसमें सह यात्रियों और रेलवे के स्टाफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सफर के दौरान कांग्रेस के दोनों विधायकों ने महिला यात्री के साथ छेड़खानी और बदसलूकी की थी. जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के दोनों विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है.

क्या कहना है डीएसपी प्रतिभा पटेल का: जीआरपी की डीएसपी प्रतिभा पटेल की माने तो मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक महिला यात्री से बदसलूकी और छेड़खानी होना पाया गया है. लिहाजा जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी.

महिला का आरोप: महिला का आरोप था कि विधायकों द्वारा उसके साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई है. विधायकों का कहना था कि मेरी सीट पर महिला बैठी थी और उन्हें सीट के बारे में बताया, तो गाली गलौज कर झगड़ा करने लगी. इस मामले में जीआरपी सागर द्वारा एक आरक्षक और एएसआई को महिला के साथ भोपाल तक भेजा गया था फिर महिला की रिपोर्ट पर दोनों विधायकों पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस पूछताछ में बोले थे विधायक: सागर रेलवे स्टेशन पर जब रेवांचल एक्सप्रेस रुकी तो जीआरपी सागर और आरपीएफ की टीम में एवन कोच में जाकर पूछताछ की थी. जहां विधायक सुनील सर्राफ कहते नजर आ रहे हैं कि, "महिला जो बच्चा अपने गोद में लिए है, उसके सिर पर हाथ रख कर कह दे तो मुझे कोई भी मुकदमा मंजूर है. हमें कुछ नहीं कहना है. हम लोग विधायक हैं, महिला सिर्फ इतना कर दे कि जो आरोप लगा रही हैं, वह अपने बेटे के सिर पर हाथ रख कर कह दे, तो किसी भी धारा के लिए तैयार हैं." वहीं मामले में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, "हम लोगों को दो-दो रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया गया." सुनील सर्राफ कह रहे हैं कि, "फर्स्ट AC में इस तरह की गाली-गलौज और इस तरह का व्यवहार मैंने नहीं देखा. (Congress MLA Molest Woman In Train) (Sidharth Kushwaha statement on molestation case) (molestation case in rewanchal express train) (sidharth kushwaha sunil saraf may be arrested)