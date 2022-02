भोपाल : बैरसिया की गौ सेवा भारती बसई गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत के खिलाफ कांग्रेस ने मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस गौहत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कांग्रेस कार्यकर्ता माता मंदिर चौराहे से गाय पूजन कर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में रैली के रूप में गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड दफ्तर पहुंचे. दफ्तर के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. एसडीएम और बोर्ड संचालक की मौजूदगी में पूर्व मंत्री ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा.

गौहत्या के खिलाफ प्रदर्शन करते कांग्रेसी

गौशाला प्रबंधन पर दर्ज हो हत्या का मामला

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बैरसिया के बसई स्थित गौसेवा भारती गौशाला गौमाता की हत्या (Congress demands CBI probe into death of 800 cows) की दोषी है. इस प्रकरण को रफा-दफा कर दोषियों को बचाने की कार्रवाई की जा रही है. उनकी मांग है कि गौशाला प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ गोवंश हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए और धारा 302 के तहत अपराध पंजीकृत कर तुरंत जेल भेजा जाए

गायों को पिलाया जा रहा था चूने का पानी

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि गौशाला प्रबंधन गायों को चूने का पानी पिला रहा था. गौशाला से विभिन्न तरह का केमिकल और चूना बरामद हुआ है. चूने के पानी के रूप में धीमा जहर देकर गायों की हत्या कर चमड़े और हड्डियों का कारोबार किया जा रहा था. इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. शर्मा ने कहा कि गौशाला को जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले. बसई गौशाला में हजारों की संख्या में गायों की मौत हुई है, इसकी संख्या में हेराफेरी की जा रही है.

महंत अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान निराशाजनक

शर्मा ने गोपालन पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष महंत अखिलेश्वरानंद गिरी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह गौभक्त है और हर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी गौमाता को रोटी देता है और उनकी पूजा की जाती है. मध्यप्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड गौ संवर्धन में असफल रहा है. तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रत्येक गौमाता के लिए चारे के अनुदान को ₹3 से बढ़ाकर ₹20 किया था, जिसको भाजपा सरकार ने फिर कम कर दिया है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए.

5 सालों में 5577 गायों की मौत: जीतू पटवारी

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मुताबिक पिछले पांच सालों में 5,577 गायों की मौत (5577 cows died in MP in last five years) हुई हैं. साल 2020-21 में प्रदेश में 290 गायों की मौत हुई. 2019-20 में 595, 2018-19 में 907, 2017-18 में 1847 और 2016-17 में 616 गायों की मौत हुई है. प्रदेश की बीजेपी सरकार गाय के नाम पर सिर्फ बात करती है, लेकिन इसको लेकर कुछ नहीं किया.

दो सालों में गौशाला को 21 लाख मिला अनुदान

बताया जा रहा है कि सरकार से बीजेपी नेता (Bhopal Bairasiya cowshed cow carcass case) निर्मला शांडिल्य को पिछले दो सालों में 21.09 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है. साल 2019-20 में 8.89 लाख रुपए मिले थे. इसी तरह 2020-21 में 12.19 लाख रुपए मिले हैं. अब इस मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिर अनुदान में प्राप्त हुई राशि का कहां उपयोग किया गया.

गौशाला में 800 गायों की हुई मौत: विहिप

विपक्ष और हिंदू संगठनों के दबाव में निर्मला शांडिल्य की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उन्हें जमानत भी मिल गई. विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद साहू ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने केवल 9 गायों के पोस्टमार्टम का जिक्र किया है, जबकि उनके पास जो साक्ष्य हैं, उसके अनुसार लगभग 800 गायों की मृत्यु हुई है. साहू ने सत्ता पक्ष पर इस मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है और कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर निर्मला की गिरफ्तारी नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा.

