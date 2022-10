शिमला : हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई. कुछ ऐसी ही हालत कांग्रेस की है. कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर दी है लेकिन अभी भी 68 में से 63 प्रत्याशी ही तय हो पाए हैं. आखिर क्या वजह है कि बीजेपी से पहले 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली कांग्रेस अब तक सभी उम्मीदवार तय क्यों नहीं कर पाई है ? जबकि बीजेपी ने पहली बार में ही 62 और दूसरी सूची में 6 उम्मीदवारों के साथ अपने सभी उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है. आज दिल्ली में आखिरी मंथन के बाद कांग्रेस की अंतिम सूची जारी हो सकती है. आखिर कांग्रेस के लिए पांच सीटों पर कहां पेंच फंसा है. (Congress Candidate list for Himachal election) (himachal congress candidate list) (Himachal Congress candidate list awaited).

कौन सी 5 सीटों पर तय नहीं हुए प्रत्याशी- कांग्रेस जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है उनमें हमीरपुर जिले की हमीरपुर सदर, कुल्लू जिले की मनाली, कांगड़ा की जयसिंहपुर, सिरमौर की पांवटा साहिब और किन्नौर सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है. कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 18 अक्टूबर को जारी हो गई थी लेकिन अब तक 68 में से 63 उम्मीदवार तय होना बाकी है. (himachal congress candidate list) (Himachal Election 2022)

कहां फंसा है पेंच- किन्नौर विधानसभा सीट से जगत सिंह नेगी चुनाव लड़ते आए हैं. विधानसभा उपाध्यक्ष रहे जगत सिंह नेगी के सामने निगम भंडारी युवा प्रत्याशी के रूप में टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं. इन दोनों में से एक को चुनने में पार्टी को माथापच्ची करनी पड़ रही है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित चयन समिति व केंद्रीय चयन समिति का मानना है कि सिटिंग एमएलए को टिकट मिले, लेकिन निगम भंडारी की दावेदारी भी नजर अंदाज नहीं की जा सकती.

पांवटा साहिब में किरनेश जंग पूर्व विधायक हैं और टिकट की रेस में हैं. 2017 में चुनाव हारे किरनेश जंग को हरप्रीत रतन से टक्कर मिल रही है. जो दो बार विधायक रहे सरदार रतन सिंह के पोते हैं और इस बार टिकट मांग रहे है. खबर है कि प्रदेश संगठन के दो अलग-अलग गुट इन दोनों के लिए पैरवी कर रहे हैं.

जयसिंह पुर सीट पर यादवेंद्र गोमा का नाम सबसे आगे है. लेकिन सुशील कौल भी यहां से टिकट मांग रहे हैं. टिकट के फैसले के बाद बगावत से होने वाले नुकसान का तोल-मोल करने से लेकर नेताओं को मनाने के चलते टिकट की घोषणा में देर हो रही है.

मनाली से कांग्रेस के कद्दावर राजनेता स्व. राजकृष्ण गौड़ के परिवार से भुवनेश्वर गौड़ की दावेदारी प्रबल है. साथ ही मनाली कांग्रेस अध्यक्ष हरिचंद शर्मा भी टिकट चाहते हैं. हरिचंद शर्मा पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह के करीबी हैं और भुवनेश्वर गौड़ को सुखविंद्र सिंह सुक्खू का सहारा है.

हमीरपुर में आशीष शर्मा युवा नेता हैं. जिन्हें कांग्रेस ने गुरुवार को ही पार्टी में शामिल किया है. उनको टिकट देने के आसार देख हमीरपुर के सीनियर कांग्रेस नेताओं ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं. फिलहाल यहां से कांग्रेस नेता राजेंद्र जार का भी विरोध हो रहा है. इसके अलावा डॉ. पुष्पेंद्र और रोहित शर्मा का नाम भी रेस में है.

नामांकन का सिर्फ एक दिन- आज प्रदेशभर में जोर-शोर से नामांकन हो रहा है. दरअसल हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन सोमवार 25 अक्टूबर है. लेकिन उससे पहले शनिवार को धनतेरस फिर रविवार और सोमवार को दिवाली की छुट्टी है. इस हिसाब से 25 अक्टूबर को सिर्फ एक ही दिन है जब नामांकन हो सकता है. कांग्रेस ने गुरूवार देर रात दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 17 नाम थे. उससे पहले 46 टिकट बांट दिए गए थे. अब पांच सीटों पर फैसला बाकी है. (Last day of nomination in Himachal)

