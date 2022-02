budget sitharaman : सबसे छोटा रहा वित्त मंत्री का बजट भाषण, आनंद महिंद्रा ने कहा- may be most impactful

निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर आनंद महिंद्रा का ट्वीट

इससे पहले संसद के बजट सत्र (Parliament budget session) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (budget sitharaman lok sabha) ने बजट 2022 पेश किया. कोरोना काल में पेश किए गए बजट से समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें रहीं. जानिए, लगभग 90 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman Speech) ने क्या-क्या एलान किए.

आम बजट की अन्य खबरें पढ़ें-