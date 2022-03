कुपवाड़ा : उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में धमाके की खबर (blast like sound in Kupwara district of North Kashmir) आई है. यहां के हंदवाड़ा में सेना का शिविर लगा है, जिसके बाहर रविवार को विस्फोट जैसी आवाज (blast-like sound heard outside an army camp in Handwara) सुनी गई है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि शिविर के बाहर कोई पुराना शेल के फटने से तेज आवाज (Preliminary Reports Suggest Old Shell Exploded) सुनाई दी.

हालांकि, सेना के शिविर के बाहर हुई घटना में में किसी के हताहत होने की खबर (no injuries reported in the blast in kupwada) नहीं मिली है. वहीं, पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जांच पूरी होने तक जवानों को एलर्ट कर दिया गया है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.