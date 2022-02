नोएडा : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने बुधवार को कहा कि कैराना पलायन की बात करने वालों को विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से बाहर जाना (Kairana exodus will have to migrate out of UP) होगा. उन्होंने यह बात शामली के कैराना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. उन्होंने भाजपा पर नकारात्मकता की राजनीति करने का आरोप (BJP indulging in politics of negativity) लगाया.

उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों पर निशाना साधते हुए (Yadav hit out at the BJP-led govts) कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का वक्त खत्म होने (BJP's time is coming to end in UP, says akhilesh Yadav) वाला है. भाजपा नकारात्मकता की राजनीति कर रही है. कैराना पलायन की बात करने वालों को चुनाव के बाद यूपी से बाहर जाना ही होगा.

केंद्र द्वारा आम बजट को अमृत काल का नाम दिये जाने की बात का कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अगर अमृत काल है, तो क्या पिछला बजट जहर था. बजट में हीरे, चप्पल और जूते सस्ते किए गए हैं. गरीब को सस्ते हीरे से कैसे मदद मिलेगी? गरीबों और युवाओं के जूते-चप्पल तक फट गए हैं, लेकिन भाजपा आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है.

(पीटीआई)