धर्मपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में आज मंडी जिले के धर्मपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी रजत ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि बड़े परिवार में पलने वाले आम आदमी की तकलीफ नहीं जान सकते. नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है. प्रदेश में एम्स बनने से मरीजों के इलाज में अब परेशानी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है. (Himachal Pradesh Election 2022 ) (JP Nadda election campaign rally in Himachal) (JP Nadda attacks on congress in dharampur)

'भाजपा मिशन तो कांग्रेस कमीशन के लिए करती है काम': भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला है. नड्डा का कहना है कि भाजपा मिशन के लिए काम करती है और कांग्रेस कमीशन के लिए. भाजपा सेवा में तो कांग्रेस मेवा खाने में विश्वास रखती है. यह बात उन्होंने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले संधोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही. (JP Nadda Rally in dharampur) (Himachal Pradesh Election news)

हिमाचल के धर्मपुर में जेपी नड्डा की रैली

जेपी नड्डा ने कहा कि, कांग्रेसी इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहते कि उन्हें जनता की सेवा करनी है, बल्कि वे तो इसलिए सत्ता चाह रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगार हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह फर्क प्रदेश की जनता को समझना होगा. क्योंकि यह वोट रजत के लिए नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सही निर्माण के लिए होगा. उन्होंने कहा कि जब वीरभद्र सिंह सीएम थे तो उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास को रोका था, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही प्रदेश को यह सौगात मिली है. (JP Nadda attacks on Congress )

हिमाचल के धर्मपुर में जेपी नड्डा की रैली

'मतदान तक अपने हक की पहरादारी करें': जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर को भारी मतों से जीताने का आहवान भी किया. उन्होंने कहा कि रजत ठाकुर को जीताकर भेजिए उसे आगे बढ़ाना उनका काम है. रजत ठाकुर देश, प्रदेश और इलाके के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगा. उन्होंने 12 तारीख तक हर मतदाता से अपने हक का पहरा करने की अपील की जिसके बाद रजत ठाकुर उनके हकों का पहरा करेगा. (JP Nadda accues congress)

हिमाचल के धर्मपुर में जेपी नड्डा की रैली

महेंद्र ठाकुर की जनता से अपील: कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में देश में जितने भी चुनाव लड़े गए उन सभी में जीत हासिल की है. यह हिमाचल प्रदेश का सपूत की काबिलियत है जिसका डंका देश भर में बज रहा है. उन्होंने धर्मपुर के सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से प्रदेश में फिर से सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया. महेंद्र सिंह ने कहा कि अगले 6 दिन हर कार्यकर्ता पार्टी को दें और आखिरी वोट तक मतदान केद्रों पर डटे रहें. संधोल मंडी जिले का प्रवेश द्वार है और यहां पर जेपी नड्डा के आने से लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. मंडी जिले की दस की दस सीटों पर भाजपा फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.

धर्मपुर से भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर ने कहा कि आज जिस आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को बेहतर उपचार मिल रहा है वो जगत प्रकाश नड्डा की देन है. रजत ने कहा कि ये चुनाव उनका चुनाव नहीं बल्कि धर्मपुर के हर मतदाता का चुनाव है. इस बार धर्मपुर के लोग न तो पार्टी देखेंगे और नहीं प्रत्याशी, इस बार धर्मपुर में हुए विकास पर 90 प्रतिशत से अधिक वोट डाले जाएंगे. धर्मपुर की जनता जो कहेगी वैसा विकास यहां पर किया जाएगा. उन्होंने भाजपा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि धर्मपुर की सीट भाजपा की झोली में डाला जाएगा और जो विश्वास उन्होंने एक युवा प्रत्याशी पर जताया है, उसपर हर हाल में खरा उतरा जाएगा. (Himachal Pradesh elections Exit Polls)



ये भी पढ़ें: Nitin Gadkari in Himachal: बिलासपुर के झंडूता में नितिन गडकरी की रैली, बोले- बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र फिर पार्टी