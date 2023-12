BJP का टारगेट 'Y' : मतलब, बीजेपी के नेता 'यादव' के नाम पर ही लालू को घेरने की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल, बिहार में अब तक यादव वोटरों पर आरजेडी का कब्जा रहा है. लालू प्रसाद यादव के प्रभाव को बीजेपी अपने कई तरह के प्रयासों के बाद भी पार नहीं पा सकी है. आरजेडी मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण के सहारे लंबे समय से बिहार में सियासत कर रही है. बीजेपी इसी MY में Y को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गयी है.

MY से A to Z की बात : वैसे बीजेपी को इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है. पर नेता अभी से ही ताल ठोक रहे हैं. वहीं आरजेडी वाले MY समीकरण पर नहीं A to Z (सभी जाति) पर काम करने की वकालत कर रहे हैं.