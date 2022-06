बैतूल। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जावरा में बीते दिनों अनोखी शादी हुई थी. अनोखी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुल्हन ट्रैक्टर चलाकर शादी के मंडप तक पहुंची थी. दुल्हन की धमाकेदार एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. हर किसी को दुल्हन का यह अंदाज पसंद आया. जब ये वीडियो महिंद्रा कंपनी के चैयरमैन आनंद महिंद्रा ने देखा तो उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. (Bride on Tractor in Betul)

बैतूल की ट्रैक्टर वाली दुल्हनिया

आनंद महिंद्रा ने दिया रिएक्शन: आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा-दुल्हन भारती स्वराज चला कर आई, ये बढ़िया है. आनंद महिंद्रा के ट्विट के बाद अब लोग इस पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें कि दुल्हन जिस ट्रैक्टर को चलाकर शादी के लिए आई थी, वह आनंद महिंद्रा की कंपनी का है. उद्योगपति आनंद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. नए-नए टेलेंट को प्रमोट कर लोगों की हौंसला अफजाई करते रहते हैं.

कार और डोली का ट्रेंड हुआ पुराना: ग्राम जावरा निवासी वासु कवडकार और भारती तागड़े का विवाह 25 मई को संपन्न हुआ. पोस्ट ग्रेजुएट भारती ने बताया कि- "शादी में कार और डोली से एंट्री लेने का ट्रेंड पुराना हो गया है. शादी एक बार होती है, ऐसे में मंडप में दुल्हन की एंट्री का यूनिक आइडिया शादी तय होने के बाद से ही सोच रही थी. ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं मुझे ट्रैक्टर चलाना आता था, इसलिए सोचा कि अब शादी के मंडप में ट्रैक्टर से ही एंटी लेंगे ".(Bharti on swaraj) (Bride on Tractor in Betul) (Bride drive tractor to reach mandap) (Anand Mahindra reaction by tweeting)