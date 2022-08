रुद्रप्रयाग/चमोली: आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड सराबोर नजर आई. बाबा केदार और बदरी विशाल के धामों में भी तिरंगा लहराया. 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा केदार की नगरी (Baba Kedar nagari) में भक्त (Devotees of Baba Kedar) हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय (Bharat Mata ki jai) और वंदे मातरम का जयघोष (Vande Mataram chant) करते दिखे. भक्तों के जयघोष से पूरा केदारनाथ गुंजायमान हो उठा. इस दौरान प्रशासन की ओर से केदारनाथ पहुंच रहे यात्रियों को तिरंगा वितरित किया (Tiranga distributed to Kedarnath passengers) गया.

इन दिनों बाबा केदार के दरबार में हर-हर महादेव और वंदे मातरम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव की धूम है, जिसका रंग देवभूमि में भी देखने को मिल रहा है. केदानगरी और बदरीनाथ पहुंचने वाले भक्तों को प्रशासन की ओर से तिरंगा वितरित किया जा रहा है. भक्त भी जोश में हर-हर महादेव के साथ-साथ वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे हैं.

केदारनाथ धाम में फहराया गया तिरंगा.

प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम में 10 हजार झंडे भेजे गए (10 thousand flags were sent to Kedarnath Dham) हैं. धाम पहुंचने वाले हर एक भक्त को झंडे दिये जा रहे हैं. बाबा केदार का मंदिर रक्षाबंधन में 11 टन फूलों से सजाया गया था और अब वहां लहरा रहे राष्ट्रीय ध्वज ने केदारनाथ की सुंदरता को बढ़ा दिया है. केदारनाथ पैदल मार्ग में भी यात्रियों को तिरंगे दिये जा रहे हैं. वहीं, विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav in kedarnath dham) पर धाम में मानव श्रृंखला बनायी जायेगी. इसके साथ ही केदारनाथ में स्थित सभी भवनों में तिरंगा लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भक्ति के साथ देशभक्ति का तड़का, बदरी विशाल के दर पर लगे भारत माता की जय के नारे

आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पूरे जनपद के साथ ही केदारनाथ में भी विशेष तैयारियां की गई हैं. केदारनाथ धाम में 15 अगस्त को ध्वजारोहण (Flag hoisting in Kedarnath Dham on 15th August) के बाद मानव श्रृंखला बनायी जायेगी. साथ ही केदारनाथ के सभी भवनों में तिरंगे को लगाया जायेगा. केदारनाथ में छोटे-बड़े मिलाकर दस हजार झंडे भेज गये हैं. सभी यात्रियों को झंडे वितरित किये जा रहे हैं. साथ ही धाम पहुंचने वाले यात्रियों को भी आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल किया जायेगा.

बदरीनाथ धाम में फहराया गया तिरंगा.

बदरीनाथ धाम में लहराया तिरंगा: वहीं, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवान जोश और जज्बे के साथ हर घर तिरंगा अभियान को पूरा कर रहे हैं. इसी बीच आईटीबीपी के जवानों ने 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित बदरीनाथ धाम में तिरंगा फहराया. इस दौरान धाम में मौजूद श्रद्धालु भी देशभक्ति से सराबोर नजर आए और जवानों के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आए. इस दौरान पूरा धाम भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा.

इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया. आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे के साथ बाइकों पर सवार होकर रैली निकाली. भगवान बदरी विशाल के दर्शनों के लिए बदरीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी तिरंगा रैली में भाग लिया. इसके साथ ही आईटीबीपी के जवान भारत-चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई पर स्थित अपनी सीमा चौकियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं और साथ ही सीमावर्ती आबादी के बीच अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं. इस बीच आईटीबीपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें जवान 14 हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहरा रहे हैं.

13 से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम: आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस पर 13 से 15 अगस्त तक देशभर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में प्रशासन के निर्देशन में जनपद के सभी विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर से आम जनमानस को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है. तिरंगा रैली कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) फहराये जाने के लिए प्रदेश वासियों को जागरूकता संदेश देना है, जिससे सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर अपने घरों में तिरंगा अवश्य फहरायें.