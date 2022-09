अरवल: बिहार के अरवल जिले से (Fraud in Corona Vaccination In Arwal) एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. जहां मरे हुए एक शख्स को कोरोना का दूसरा डोज (Corona Vaccine To Dead Person In Arwal) दे दिया गया. इससे पहले यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसे शख्सियतों के नाम पर कोरोना का टीका लगाने का मामला सामना आया था. अब इस नए मामले के सामने आने के बाद सिविल सर्जन से लेकर तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों की सांसे फूलने लगीं है.

कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामलाः दरअसल अरवल के कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने एक मरे शख्स को 16 महीने बाद कोरोना का दूसरा डोज दे दिया. ये बात हम नहीं बल्कि मृतक के घर वालों को मोबाइल पर मिले मैसेज बता रहे हैं. मरे हुए व्यक्ति को टीका दिए जाने के प्रमाण लेकर मृतक के घरवाले परेशान हैं. मृतक के बेटे अखिलेश कुमार कागज लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्होंने अरवल के डीएम जे. प्रियदर्शनी के पास गुहार लगाई है कि इस तरह कोरोना वैक्सीनेशन में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाई जाए. ये ठीक नहीं है.

7 अप्रैल 2021 को हुई थी शख्स की मौतः अरवल में जिस मरे हुए शख्स को ये टीका मिला है, उनके पुत्र वार्ड सदस्य हैं, बेटे ने बताया कि उसके पिताजी रामाधार महतो की मौत 7 अप्रैल 2021 को हो गई थी. जिनकी उम्र 68 वर्ष थी और वो ग्राम निघ्वा थाना कुर्था जिला अरवल के रहने वाले थे. अचानक 15 सितंबर 2022 को उसके मोबाइल पर एक मेसेज आया. जिसमें उसके पिता को कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाए जाने की सूचना मिली, जिसे देख परिवार के सभी लोग हैरान रह गए.

"ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीका की कालाबाजारी कर रहे हैं. मेरे पिता की मौत 7 अप्रैल 2021 को ही हो गई थी. अब 15 सितंबर को उनको कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाए जाने की सूचना मिली है. ये कैसे संभव है. इस तरह की गड़बड़ी कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े कर सकती है. हमने डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, इसकी जांच होनी चाहिए कहीं बाजार में सूई बेची तो नहीं जा रही है" - अखिलेश कुमार, मृत व्यक्ति के पुत्र

जिले में पहले भी हुए हैं ऐसे कारनामेः मामला सामने आने के बाद डीएम जे. प्रियदर्शनी ने इसकी जांच कराए जाने की बात कही है. उन्होंने दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. अब तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या जिले में फर्जी तरीके से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है. क्योंकि इससे पहले भी जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने में गड़बड़ी का मामला सामने आ चुका है. पहले भी अरवल स्वास्थ्य विभाग ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी हस्तियों को कोरोना का फर्जी टीका लगाकर लोगों को हैरान कर दिया था. जिससे बिहार की खूब किरकिरी भी हुई थी, लेकिन इन तमाम मामलों में जांच के नाम पर मामला सिफर ही रहा.