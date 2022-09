इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां अवारा कुत्तों के निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़कने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. संयोगितागंज पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि क्रूरता के इस कृत्य के कारण कुत्ते दर्द से कराह उठते थे.

इंदौर में कुत्तों के निजी अंगों पर डाला पेट्रोल

दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज: अधिकारी ने बताया कि ''जौरा कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के दो कर्मचारी कथित तौर पर लंबे समय से आवारा कुत्तों के गुप्तांग पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें पीड़ा दे रहे थे. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पीपुल फॉर एनिमल्स संगठन की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने मंगलवार रात संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

कुत्तों को तड़पता देख खुश होते थे आरोपी: आरोपियों द्वारा बेजुबानों के साथ क्रूरता करते हुए देखने वाले कुछ लोगों ने प्रियांशु जैन को बताया कि कुत्तों को तड़पता देखकर आरोपी बेहद खुश होते थे. वे अपने आनंद के लिए कुत्तों को गंभीर दर्द दे रहे थे. प्रियांशु जैन ने कहा कि 'यह घटना बेहद शर्मनाक है, इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा मिलना चाहिए'. इंदौर में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई करती है.

