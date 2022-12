सोलन: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट के पिछले कल बंद होने के बाद आज सोलन जिले के दालड़ाघाट में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. गौरतलब है कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही अडाणी समूह की कंपनियां है. सीमेंट कंपनी प्रबंधन के मुताबिक माल ढुलाई की लागत अधिक होने की वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए कंपनी ने ये आदेश जारी किए हैं. (ambuja cement plant closed in solan )

ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन से ढुलाई दाम कम करने को कहा था- दरअसल अंबुजा सीमेंट प्लांट दालड़ाघाट की ओर से ट्रक ऑपरेटर्स को लिखित में माल ढुलाई के दाम करने के लिए कहा गया था. कंपनी की ओर से परिवहन लागत अधिक होने से नुकसान का हवाला दिया गया था और इसे ना मानने पर प्लांट बंद करने की बात कही थी. लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से इसे नहीं माना गया. जिसके बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है. (adani shuts down acc cement unit) (Ambuja Cement Plant Solan)

सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट भी अनिश्चित काल के लिए बंद

डीसी सोलन को दी गई जानकारी: जानकारी के अनुसार वर्तमान में अंबुजा सीमेंट कंपनी की ओर से प्रति किलोमीटर की ढुलाई का दाम ₹10 प्रति टन दिया जा रहा है. कंपनी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि वह इसे ₹6 किया जाए. इसे ना मानने के बाद कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को फोन के माध्यम से आज से काम पर नहीं आने को कहा है. अंबुजा सीमेंट कंपनी ने इस बारे में डीसी सोलन को भी सूचना दी है. सभी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन को भी इस संबंध में सूचना दी जा चुकी है. (Ambuja cement Plant shuts down in Solan)

बिना हस्ताक्षर का पत्र मिला: सोलन डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर के प्रधान जयदेव कौंडल ने बताया कि अंबुजा कंपनी की तरफ एक पत्र प्राप्त हुआ जो बिना हस्ताक्षर का है. पत्र में माल ढुलाई का किराया कम करने की बात कही गई है. उन्होंने बताया कि 2019 से पुराने दाम पर काम यहां पर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अडाणी समूह द्वारा कंपनी को खरीदने से पहले भी 10 रुपये प्रति किलोमीटर पर ढुलवाई करवा रही थी, लेकिन अब कंपनी प्रति किलोमीटर 6 रुपए में माल ढुलवाई की बात कह रही है.

800 कर्माचरी, 2979 ट्रक: उन्होंने बताया कि प्लांट में फिलहाल 800 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसमें 500 स्थाई व 300 अस्थाई कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा इस समय 2979 ट्रक इस प्लांट से सीमेंट की ढुलाई का काम करते है. (ACC Company Management)

बरमाणा प्लांट भी बंद: जिला बिलासपुर में स्थित एसीसी प्लांट प्रबंधन ने घाटे का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट में तत्काल प्रभाव से सभी गतिविधियों को बंद कर दिया है. प्लांट हेड ने नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने से मना कर दिया है. (Bilaspur Ambuja Cement Plant closed) (two cement plants shuts down in Himachal)

