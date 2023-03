नई दिल्ली: मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है. एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. खेर ने लिखा कि जानता हूं कि 'मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!' पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #Satishkaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.

सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था. सतीश ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ड्रामा और फिल्म की पढ़ाई की थी. उन्होंने बॉलीवुड में अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई. बॉलीवुड से पहले उन्होंने थिएटर में काफी काम किया था. अभिनेता के रूप में सतीश को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ( Mr India Calendar ) से जाना गया.

1997 में सतीश ने दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया था. फिल्म मिस्टर इंडिया फिल्म में उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था. इसके बाद वह कई फिल्मों में साइड रोल में नजर आये. इन्हें 1990 और 1997 में फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का यह पुरस्कार उन्हें क्रमश: राम लखन और साजन चले ससुराल के 'मुत्थु स्वामी' के ( Muthu Swamy in Saajan Chale Sasural ) किरदार के लिए मिला था.

