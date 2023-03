मेष राशि: चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपको सावधानीपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए. सर्दी- बुखार होने से आपकी तबीयत खराब होने की आशंका है. इस दौरान आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से दूर जाना पड़ सकता है. किसी का भला करने में स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अतः सावधान रहें. कार्यस्थल पर मन में किसी बात का डर लगा रहेगा. आप गलत जगह पैसे का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. Daily Rashifal 22 March . Horoscope 22 March 2023 . Aaj ka rashifal ...



वृषभ राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. व्यापार में वृद्धि होने के साथ सौदे लाभदायक साबित होंगे. आय के साधनों में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के काम या प्रोजेक्ट में बदलाव हो सकता है. बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव होगा. दांपत्यजीवन में संतोष और आनंद रहेगा. पर्यटन का आयोजन होगा. महिला वर्ग से लाभ और मान-सम्मान प्राप्त होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है. हालांकि लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.

मिथुन राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में आपके परिश्रम का लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा. अधिकारी के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा. व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं. सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल आनंददायक रहेगा. पिता से लाभ होगा. सरकारी काम पूरा हो सकेगा. दांपत्यजीवन में सुख और आनंद का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि का भाव रहेगा.

कर्क राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप धार्मिक काम और पूजा-पाठ में व्यस्त रहेंगे. मंदिर या किसी धार्मिक आयोजन में जाने का प्रसंग बन सकता है. परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मन भी चिंता रहित होगा. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. भाग्य आपका साथ देगा. आज ज्यादातर समय आपका ध्यान मनोरंजक गतिविधियों में लगा रहेगा. आप मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ किसी आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं.

सिंह राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपको हर काम संभलकर करना चाहिए. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें. स्वास्थ्य बिगड़ने से आकस्मिक खर्च भी आ सकता है. आज आपका मन भी किसी काम में नहीं लगेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. आपके लिए समय चिंता का बना रहेगा. आज ज्यादातर समय आप आराम के मूड में रहेंगे. नियम विरुद्ध कोई काम आज ना करें. ईश्वर स्मरण तथा आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी. संबंधों के लेकर आप गैर जिम्मेदार रह सकते हैं.

कन्या राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का आपका दिन अनुकूलता से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप निकटता के क्षण का आनंद उठा सकेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. आज आप किसी नए व्यक्ति से आकर्षण का अनुभव करेंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. भागीदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. उत्तम भोजन, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक लाभ होने से मन की चिंता दूर होगी.

तुला राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सुखदायक घटनाएं घटेंगी. कार्य में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आवश्यक काम के पीछे धन खर्च होगा. नौकरी में सफलता मिलने से मन में उत्साह रहेगा. ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई समाचार मिलेगा. आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी. सहकर्मियों और अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है. आप अपने कॉलेज या स्कूल का असाइनमेंट पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

वृश्चिक राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा. आप ऊर्जावान बने रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे. काम में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा. सहकर्मी आपकी सहायता करेंगे. व्यापार-धंधे में विरोधियों से नुकसान होने की आशंका है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें. ननिहाल से शुभ समाचार मिलेंगे. अपनी जरूरत पर पैसा खर्च होगा.

धनु राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा. पारिवारिक चिंता से मानसिक तनाव की आशंका बनी रहेगी. बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मां की तबीयत की चिंता हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. पर्याप्त नींद नहीं आने से परेशान हो सकते हैं. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ अपना काम करते रहें. विवाद से बचने के लिए ज्यादातर समय मौन रहें. परिवार के सदस्यों की भावना की भी कद्र करें.

मकर राशि :

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. नए काम की शुरुआत होगी. उसमें सफलता प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. दिनभर ताजगी और स्फूर्ति बनी रहने से आप समय पर काम पूरा करने की कोशिश में रहेंगे. पहले से यदि कहीं आपने पैसे निवेश किए हैं, तो लाभ प्राप्त करेंगे. सगे-सम्बंधियों और मित्रों से मेल-जोल बना रहेगा. विद्यार्थी अध्ययन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे.

कुंभ राशि :

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपको मानसिक समस्या और किसी बात उलझन रहेगी. निर्णय लेने में तकलीफ होगी. यदि नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए. वाणी पर संयम नहीं रख पाएं, तो परिजनों के साथ मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा. स्वास्थ्य खराब होगा. थकान का अनुभव होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित फलदायक है. नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है.

मीन राशि:

चंद्रमा मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. मन की प्रसन्नता आज आप में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेगी. नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा. धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाना होगा. दोपहर के बाद स्थिति में बदलाव होगा. मन में कोई निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति रहेगी. इस समय किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा. आज किसी को कोई भी वस्तु या धन उधार देने से बचना चाहिए.

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता