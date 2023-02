मेष राशि: आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपके तन और मन का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. किसी बात की चिंता लगी रहने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. खर्च की चिंता से मन अशांत रह सकता है. वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है. बाहर का खाना-पीना संभवतः टालें. कार्यालय में सहकर्मियों से आपको लाभ होगा. मन में नेगेटिव विचार आने से नुकसान हो सकता है. आर्थिक मामलों के लिए दिन मध्यम फलदायी है. किसी लालच में आकर किया गया निवेश आपको नुकसान में डाल सकता है. दोपहर के बाद परिवार का साथ मिलने से मन में उत्साह रहेगा.

वृषभ राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. उत्साह से किसी भी काम को बेहतर कर पाने में सक्षम रहेंगे. आप के लिए काम के प्रति एकाग्र होना सरल रहेगा. कार्यस्थल के टारगेट पूरे होने से मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. धन लाभ की संभावना है. धन सम्बंधी विषयों के लिए अलग योजना बना पाएंगे. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर होंगे. अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास का आप स्वयं अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन कष्टदायी होने से हर काम में सावधानी बरतें. कार्यस्थल पर किसी से विवाद आगे आपको नुकसान पहुंचा सकता है. परिजनों एवं संतान से अनबन हो सकती है. उग्रता एवं आवेग को अंकुश में रखें, ताकि बात ना बिगड़ें. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विशेषकर आंखों में पीड़ा हो सकती है. आकस्मिक खर्च के लिए तैयार रहें. भाषा एवं व्यवहार में कठोरता नहीं रखें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. आगे समय अच्छा आ रहा है, उसकी प्रतीक्षा करें.

कर्क राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आप का दिन आनंद और उल्लास में गुजरेगा. व्यापार में लाभ होगा. आय के सोर्स में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोग पूरी ऊर्जा से अपना काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद का अहसास होगा. विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग हैं. शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा. किसी सुंदर पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. पत्नी और पुत्र से सुख शांति मिलेगी. धन का सुयोजित आयोजन कर पाएंगे. परिवार की जरूरत पर धन खर्च होगा.

सिंह राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन नौकरी और व्यवसाय के लिए लाभदायक है. अपने काम से सभी को प्रभावित करेंगे. दृढ़ता और आत्मविश्वास के कारण सभी काम अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. पदोन्नति की संभावना भी है. पिता से लाभ हो सकता है. जमीन और वाहन से सम्बंधित काम करने का यह उचित समय है. खेल और कला जगत में अपना टैलेंट बताने के लिए भी समय अच्छा है.

कन्या राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन धार्मिक काम में व्यतीत होगा. किसी धार्मिक स्थान पर जा सकेंगे. विदेश जाने का अवसर मिलेगा. दोस्तों से लाभ मिलेगा. कार्यालय में उच्च अधिकारियों से बातचीत में सावधान रहें. हालांकि आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. किसी नए व्यक्ति से आपको आकर्षण हो सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता का अहसास होगा.

तुला राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपको अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है. धार्मिक काम में पैसा खर्च होगा. आध्यात्मिक सफलता प्राप्ति के लिए समय उत्तम है. हालांकि आपको अभी नए काम शुरू नहीं करना चाहिए. आज आपको केवल अपने पेंडिंग काम पूरा करने में ध्यान लगाना चाहिए. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपके विरोधी आपकी तकलीफ बढ़ा सकते हैं. प्रेम जीवन में नकारात्मकता छायी रह सकती है. कार्यस्थल पर टारगेट पूरा करने में आपको अतिरिक्त समय लग सकता है.

वृश्चिक राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपके दैनिक काम में परिवर्तन हो सकेगा. आज पूरी तरह से मनोरंजन और मौज-मस्ती के मूड में रहना चाहेंगे. मित्रों और परिवार के सदस्यों का साथ मिल सकेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आप नए पोशाक और वाहन भी खरीद सकेंगे. भागीदारी में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन में आनंद के पल बिता सकेंगे. प्रियजनों से मिलना होगा और आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है.

धनु राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आर्थिक और व्यापारिक आयोजन के लिए आज का दिन शुभ है. कार्य सरलता से पूरे होंगे. परोपकार की भावना रहेगी. आपका दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा. नौकरी व्यवसाय में उन्नति और मान-सम्मान प्राप्त होगा. गृहस्थजीवन में आनंद रहेगा. जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे. आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. इससे मन को संतुष्टि मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है.

मकर राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी साबित होगा. बौद्धिक कार्यों और व्यवसाय में नई विचारधारा अमल में लाएंगे. लेखन और साहित्य से संबंधित प्रवृत्तियों में आपकी सृजनात्मकता दिखाई देगी, फिर भी मन के किसी कोने में आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा. परिणाम स्वरूप शारीरिक थकान और उदासी बनी रहेगी. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपके काम करने की गति में कमी आएगी. उच्च पदाधिकारियों या प्रतिस्पर्धियों के साथ चर्चा में उतरना हितकर नहीं है. संतान को लेकर चिंता होगी.

कुंभ राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपके स्वभाव में प्रेम छलकेगा. इस कारण मानसिक रूप से किसी चिंता का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे. धन कमाने की नई योजना बन सकती है. महिलाएं आभूषण, वस्त्र, सौंदर्य-प्रसाधन खरीदने में पैसा खर्च करेंगी. माता से लाभ होने की संभावना है. जमीन, मकान एवं वाहन आदि के सौदों में ध्यान रखना आवश्यक है. विद्यार्थियों को विद्याप्राप्ति में सफलता मिलेगी. स्वभाव में जिद्दीपन ना रखें. बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

मीन राशि:

आज चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. अति आवश्यक काम को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों से अधूरा पड़ा काम आज पूरा हो सकता है. आपकी रचनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. वैचारिक दृढ़ता एवं मानसिक स्थिरता के कारण काम सफल होंगे. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. किसी पर्यटन स्थल की सैर से मन प्रसन्न रहेगा. स्वजनों से निकटता बढ़ेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. परिजनों का साथ मिलने से मन में खुशी रहेगी.



(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)



