मेष राशि : चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेगा. आपको अपने साथी के साथ पिछले मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता हो सकती है. अपने लव-पार्टनर से मामलों पर चर्चा करें ताकि ग़लतफ़हमी की कोई गुंजाइश न रहे. समस्या सुलझाने का आपका रवैया रिश्तों को मधुर बनाए रख सकता है.

वृष राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा. लव लाइफ खुशियों से भरी हो सकती है क्योंकि आपके और आपके साथी के बीच समझ बेहतर हो सकती है. यह एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने का श्रेय हो सकता है. दिन के लिए एक तनाव मुक्त लव लाइफ आपका इंतजार कर रहा है.

मिथुन राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा. प्यार और रोमांस के लिए संतोषजनक दिन है. आपके लव-पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतरीन हो सकते हैं. क़रीबी दोस्तों के साथ आप एक सुखद शाम बिता सकते हैं.

कर्क राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा. आपके पार्टनर का सहज मिजाज आपके लव लाइफ में खलल डाल सकता है. इसलिए, लौ को जलते रहने के लिए आपको कुछ रोमांचक करने की आवश्यकता हो सकती है.

सिंह राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा. अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए आपको एक शांत स्वभाव रखने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि उनका भावनात्मक समर्थन आपको मिल सकता है. अविवाहित अपने रिश्ते को दूसरे स्तर पर ले जा सकते हैं.

कन्या राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा. एक सामाजिक मिलन आपकी शाम को अपार आनंद और खुशी से भर सकता है. किसी पुराने मित्र का आकस्मिक कॉल आपको पुरानी यादों में धकेल सकता है. आपके लव-पार्टनर के साथ मौज-मस्ती के पल बीत सकते हैं.

तुला राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा. रिश्ते में प्रतिबद्धता के कारण आप अपने दिल की बात किसी खास के सामने प्रकट कर सकते हैं. एक कीमती उपहार आपके लव-पार्टनर के प्रति वफादारी का आश्वासन दे सकता है.

वृश्चिक राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है. जटिल परिस्थितियाँ आपको भ्रमित कर सकती हैं, हालाँकि आपका लव-पार्टनर आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है.

धनु राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा. लव लाइफ काफी स्थिर लग सकता है क्योंकि आप अपने लव-पार्टनर के साथ कहीं घूमना पसंद कर सकते हैं. आपके लव-पार्टनर के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित हो सकता है.

मकर राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा. कामकाज की व्यस्तता आपके परिवार को उपेक्षित महसूस करा सकती है. सुनिश्चित करें कि आप परिवार और लव-पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए काम से समय निकालें.

कुम्भ राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेगा. लव लाइफ नीरस और उबाऊ हो सकता है क्योंकि आप अकेले में समय बिता सकते हैं. आपका साथी मूडी हो सकता है इसलिए सुनिश्चित करें कि अलगाव आपके वर्तमान रिश्ते को प्रभावित नहीं करता है.

मीन राशि

चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित है. जिससे चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेगा. रोमांटिक मोर्चे पर आप सातवें आसमान पर हैं. आपके लव-पार्टनर के साथ कुछ ख़ुशी के पल आपका मूड बदल सकते हैं. एक ख़ुशनुमा और सौहार्द्रपूर्ण रिश्ता खिल सकता है.



(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)



ये भी पढ़ें: : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता