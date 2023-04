मेष राशि : आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन संतुष्टी और सुखी रहेगा. आप मित्र के साथ मौज-मस्ती का आनंद ले सकेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा. आज आप परिवार के साथ व्यस्त रहने वाले हैं. प्रेम जीवन में भी आप सकारात्मक रहेंगे.

वृषभ

आपका आज का दिन शुभ फलदायक है. आज परिवार के साथ आप अपना ज्यादातर समय गुजारेंगे. किसी पुरानी यादों में भी खो सकते हैं. हालांकि इस में आपको बाहर जाने और खाने-पीने से बचना चाहिए. मित्रों, लव-पार्टनर से मिलने का कार्यक्रम भी बन सकता है.

मिथुन

आज आपको जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. विवाद या चर्चा में न पड़ें. मित्रों पर धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक बहस से बचें. दोपहर मेें थकान का अनुभव होगा. आज किसी तरह की नई शुरुआत ना करें. परिवार के साथ रहकर अपने संबंधों को और मजबूत करें. शाम में आपके लिए समय अच्छा रहेगा.

कर्क

कोई अनजाना भय आपको लगा रहेगा. लव-पार्टनर और परिवार में लोगों के बीच मतभेद हो सकता है. किसी बात को लेकर आपका दिल दु:ख सकता है. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में अचानक परिवर्तन होगा. आप परिवार के साथ घर की साज-सजावट पर ध्यान देंगे.

सिंह

आज तन और मन से स्वस्थ और खुश रहेंगे. लव-पार्टनर, पड़ोसी और भाई-बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. प्रिय व्यक्ति की निकटता से आपको खुशी होगी. प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

कन्या

किसी बात को लेकर मन उलझन में रहेगा. नकारात्मक विचारों से मानसिक अस्वस्थता रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव हो सकता है. किसी यात्रा की संभावना है। आयात-निर्यात के काम में सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है.

तुला

रचनात्मक कामों में आपकी रुचि रहेगी. वैचारिक दृढ़ता से आपके काम सफल बनेंगे. किसी नए आभूषण, वस्त्र, मौज-शौक के साधन तथा मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च करेंगे. जीवनसाथी तथा प्रिय व्यक्ति का साथ आपको रोमांचित करेगा. इस दौरान मन से आप प्रसन्न रहेंगे.

वृश्चिक

आज के दिन मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा. थकान रहने से मन किसी काम में नहीं लगेगा. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों और सगे-संबंधियों के साथ गलतफहमी या अनबन होगी. आज आपको धैर्य के साथ आज का दिन गुजारना चाहिए.

धनु

आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने से आप पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष की भावना का अनुभव करेंगे. मनपसंद व्यक्ति के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे. मित्रों के साथ रमणीय स्थलों पर जाने का मौका मिल सकता है. अविवाहितों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है. पत्नी से लाभ होने की संभावना है.

मकर

लव-पार्टनर के संबंध में संतोष की भावना का अनुभव होगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज परिवार के सदस्यों के साथ कोई पुराना मतभेद दूर होने से मन हल्का महसूस कर सकता है.

कुंभ

लव-पार्टनर के साथ वाद-विवाद न करने की सलाह दी जाती है. शारीरिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी. आनंद-प्रमोद के पीछे धन का खर्च हो सकता है. विदेश में बसे लव-पार्टनर, दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिलेगा.

मीन

शरीर और मन में थकान और अस्वस्थता का अनुभव होगा. पेट में तकलीफ तथा सर्दी, दमा और खांसी की संभावना रहेगी. आज स्वास्थ्य खराब होने के चलते आपका मन काम में नहीं लगेगा. लव-पार्टनर और परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी की मदद से आपकी परेशानी दूर हो सकेगी.

