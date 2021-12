जबलपुर : मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के बेटे की शादी (The marriage of the son of a tourism department official) समारोह में शामिल होने जर्मनी से आए विदेशी युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, साथ ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री निकालकर उसके संपर्क में आये लोगों की जांच और क्वरंटाइन करना शुरू कर दिया है.

यह युवक जर्मनी से अमेरिका होते हुए वाराणसी गया (Went from Germany to Varanasi via America) था, उसके बाद शादी समारोह में शामिल होने जबलपुर पहुंचा था, विदेशी युवक पैट्रिक फिलिप के संपर्क में करीब 45 लोग आए हैं, जिनकी ट्रेसिंग की जा रही है.

जबलपुर टूरिज्म प्रोग्राम काउंसिल के सीईओ हेमंत सिंह (Hemant Singh CEO of Jabalpur Tourism Program Council) के बेटे का विवाह था, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशी युवक आया था, जिस युवक की शादी है. वह जर्मनी में ही जॉब करता है, दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जबलपुर आया था.

बनारस में शादी और रिसेप्सन में शामिल होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी घूमने गया था और उसके बाद जबलपुर में भी आयोजित रिसेप्सन में शामिल हुआ था. अब स्वास्थ्य विभाग विदेश के संपर्क में आए सभी लोगों का सैंपल कलेक्ट करने में लगा है.