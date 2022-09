कुल्लू: मलाणा की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग पर निकले 4 ट्रैकर लापता (4 trekkers missing in kullu) हो गए हैं. ये चारों ट्रैकर पश्चिम बंगाल के रहने वाले (Four trackers from west Bengal missing in Kullu) हैं. जिला प्रशासन ने तलाश के लिए टीम को रवाना किया है. इस टीम में कुल्लू पुलिस के जवान भी शामिल हैं. मलाणा की पहाड़ियों पर चारों ट्रैकरों की तलाश की जा रही (kullu trekkers rescue) है.

7 लोग थे दल में: मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के ट्रैकरों का 7 लोगों का दल ट्रेकिंग के लिए निकला था, लेकिन मलाणा के ऊपर देउ रत्न टिब्बा में 4 ट्रैकर अचानक लापता हो गए. इस ट्रेकिंग दल में शामिल 1 कुक व 2 अन्य लोग वापस मलाणा पहुंच गए. उन्होंने मलाणा में लोगों को चारों पर्यटकों के लापता होने की जानकारी दी. स्थानीय पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया. कुल्लू प्रशासन ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण (Atal Bihari Vajpayee Mountaineering Institute) संस्थान से संपर्क किया गया और एक रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया है.

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक रेस्क्यू दल को सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ रवाना कर दिया गया है. मलाणा में जिस अली रत्नी टिब्बा में ट्रैकर्स लापता हुए हैं उसकी ऊंचाई करीब 5458 मीटर है. रेस्क्यू टीम में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं.

लापता ट्रैकर्स की पहचान: पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि लापता हुए ट्रैकर्स में अभिजीत बानिक (43), चिन्मय दास (43), मंडल दिवस दास (37) और विनय दास (31) शामिल हैं. ये चारों लोग कोलकाता के बताए जा रहे हैं. इनके साथियों के मुताबिक ये सभी ट्रैकर्स मलाणा घाटी की तरफ निकले थे लेकिन गुरुवार को कुल्लू प्रशासन को जानकारी मिली ये चारों लापता हैं. कुल्लू प्रशासन ने एक रेस्क्यू टीम को इन चारों ट्रैकर्स की तलाश में भेज दिया है.

