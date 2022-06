.

रायपुर: रायपुर के गास मेमोरियल मैदान में योगा कार्यक्रम Published on: 37 minutes ago

Yoga program at Gass Memorial Ground Raipur: रायपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर गास मेमोरियल मैदान में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बीजेपी और पतंजलि के संयुक्त कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने मिलकर योग किया. इंटरनेशनल डे पर योगा करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे. (BJP and Patanjali yoga program in Raipur )