.

रायगढ़ में महिला पार्षद प्रत्याशी ने की खुदकुशी की कोशिश Published on: 52 minutes ago

Koo_Logo Versions

रायगढ़ : बीते दिन हुए पार्षद उपचुनाव की प्रत्याशी रश्मि वर्मा (Councilor by election candidate Rashmi Verma) ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की (Woman councilor candidate attempted suicide in Raigarh ) है. महिला को परिजनों ने बचाया. रश्मि वर्मा ने सुसाइड नोट लिखकर स्थानीय पार्षद, पति और एक पत्रकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगाने की बात कही है. स्थानीय और परिवार के सदस्यों ने रायगढ़ केजीएच हॉस्पिटल में रश्मि को भर्ती कराया है.आपको बता दें कि रश्मि वर्मा बीजेपी पार्षद प्रत्याशी थी. वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी मिलते ही रश्मि को फंदे से उतारा और रायगढ़ के सरकारी केजीएच हॉस्पिटल (Government KGH Hospital in Raigarh) ले जाकर भर्ती कराया . रश्मि का आरोप है कि वार्ड क्रमांक 25 की पार्षद उसके पति और एक पत्रकार पिछले कुछ महीने से इनके द्वारा बनाए गए घर को तोड़वाने के पीछे पड़े हुए हैं. जबकि वार्ड क्रमांक 25 में अधिकतर घर नजूल की जमीन पर बने हैं. वहीं रश्मि वर्मा के पति से तलाक की प्रक्रिया चल रही है. रोज की तरह रश्मि वर्मा सुबह अपने 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़कर लगभग 7:30 बजे अपने घर आई और फांसी लगाने की कोशिश की. जिसकी सूचना परिवारों वालों को मिलते ही उन्होंने रश्मि को बचाया.