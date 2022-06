.

drug smuggling in Surajpur:सूरजपुर में ड्रग्स की तस्करी में दो आरोपी गिरफ्तार Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

सूरजपुर में लगातार नशे के समानों की सप्लाई हो रही है. जिले में नशे का अवैध कारोबार बढ़ता (smuggling drugs in Surajpur) जा रहा है. सूरजपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए (Surajpur Crime News) मुहिम चलई है. पुलिस को डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा कीमत के ड्रग्स बरामद हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक महिला और एक पुरुष है जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थी. पुलिस को भैयाथान इलाके में ड्रग्स की तस्करी की खबर मिली (Incidents of drug smuggling in Surajpur) थी. जिसके बाद उसने जाल बिछाकर दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है. शाजिया बेगम और ललित जायसवाल को गिरफ्तार किया (Woman and man arrested for smuggling drugs in Surajpur) गया है. इनके ऊपर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा है.