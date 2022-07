.

अंबिकापुर टू दिल्ली चलेगी वीकली ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

सरगुजा : पूरे संभाग के लोगों के लिये बड़े ही हर्ष की खबर है. 14 जुलाई से अम्बिकापुर से दिल्ली के लिये सीधी ट्रेन की सौगात मिल(Weekly train will run from Ambikapur to Delhi ) जायेगी. केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह (Union Minister of State Renuka Singh) ने अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय रेल मंत्री 14 जुलाई को सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन माध्यम सें जुड़ेंगे. अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. रेणुका सिंह ने तैयारियों का भी जायजा लिया (Preparations started at Ambikapur Railway Station) है. आपको बता दें कि 19 कोच की ये ट्रेन वीकली होगी. जो गुरुवार को सुबह 09.30 बजे अंबिकापुर से निकलकर बिजुरी, अनूपपुर,कटनी, सागर,झांसी,आगरा, पलवल होते हुए अगले दिन सुबह 4 बजकर 45 मिनट में दिल्ली पहुंचेगी.रेलवे ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है. वहीं ट्रेन नंबर जारी होते ही लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भी बेकरार है.अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन का नंबर 04043 है जबकि डाउन का नंबर 04044 है.