Published on: 2 hours ago

Updated on: 2 hours ago

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के पिहरीद गांव में 12 साल का बच्चा राहुल साहू (Rescue operation of Rahul Sahu fell in borewell) शुक्रवार 10 जून को बोरवेल में गिर गया. राहुल साहू को बोरवेल से निकालने का काम चल (Rahul Sahu fell in borewell in Pihrid of Janjgir Champa) रहा है. जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है. टनल के अंदर से मलबा हटाया जा रहा है. अब तक रेस्क्यू अभियान वीडियो के माध्यम से देखिए...