धमतरी में बीच सड़क पर मछली की लूट Published on: 44 minutes ago

धमतरी :सड़क पर तैरती मछलियों को लूटने का वीडियो सामने आया (Video of robbing fish in Dhamtari goes viral)है. वीडियो में जिसे जो मिला उसी के अंदर मछलियों को लूटकर भर रहा है. इसके बाद दावत उड़ाने घर की ओर भाग रहा है. किसी के हाथ में डिब्बा तो किसी के हाथ में बाल्टी है. ये वीडियो दानीटोला रोड बिलाई माता मंदिर के पास का है. जहां मछली लूटने की होड़ मच गई. जानकारी के मुताबिक पिकअप में अचानक ब्रेक लगाने से ये हादसा हो गया. जिसमें सारी मछलियां उछल कर सड़क पर आ (Fish fell on the road in Dhamtari)गईं. इस दौरान सड़क पर बिखरी मछलियों को पकड़ने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई. ये सब कुछ पिकअप ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने से हुआ. गाड़ी जब अनकंट्रोल हुई तो मछलियां सीधे सड़क पर आ गिरी.जिसके बाद लोग मछली उठाने में व्यस्त दिखने लगे. वहीं ड्राइवर ने सड़क पर बचीं कुछ मछलियों को उठाया और चला गया.