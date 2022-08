.

मोबाइल की रोशनी में घायल युवक का उपचार युवक ने तोड़ा दम Published on: 3 hours ago |

Updated on: 3 hours ago Koo_Logo Versions

कोरिया : चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही की हद पार हो गई. इस सामुदायिक केंद्र में एक्सीडेंट में घायल एक युवक को उपचार के लिए लाया (Treatment of a young man injured in the light of mobile in Koriya) गया. लेकिन ना तो अस्पताल में लाइट थी और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था.लिहाजा युवक को इलाज मिलने में देरी हुई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिगड़ती हालत देखते हुए मोबाइल की रोशनी में युवक के सिर में टांके (Chaos in Community Health Center Chirmiri) लगवाएं.लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसे रायपुर रेफर कर दिया गया. वहीं जैसे ही एंबुलेंस युवक को रायपुर के लिए लेकर निकली वैसे ही थोड़ी देर बाद युवक ने दम तोड़ दिया.जिसके बाद एक बार फिर कोरिया जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठने शुरु हो गए (Koriya News) हैं.