कोरिया : एसईसीएल चिरमिरी नई कोयला खदान (New coal mine in SECL Chirmiri) के लिए सीएमपीडीआई में 50 स्थान पर कोयले के भंडार की स्थिति की सर्वे कार्य शुरू कर दिया (Survey for new coal mines in Chirmiri Koriya) है.कोरिया जिले के चिरमिरी शहर की लीज होल्ड एरिया में नई खदान खुलने से पलायन रोकने के साथी बढ़ेंगे. इसके लिए सीएमपीडीआई ने 50 स्थान पर कोयले के भंडार की स्थिति का सर्वे कार्य शुरू किया (CMPDI conducted coal survey in Chirmiri) है. फिलहाल अभी तक 25 स्थानों पर जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गड्ढा कर जांच की गई है. जिसमें से कई जगह अच्छे संकेत मिले हैं. वेस्ट चिरमिरी कॉलरी ,कोरिया कॉलरी समेत डोमन हिल क्षेत्र में कोयला भंडार का सर्वे किया गया है. इसके अलावा बचे हुए क्षेत्र मेंं कोयले के भंडारण सर्वे का कार्य किया जा रहा है. आने वाले समय में सीएमपीडीआई केे द्वारा नए कोयले की सही स्थिति और भंडारण क्षमता का सर्वे का रिपोर्ट एसईसीएल को सौंपा जाएगा. इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर नई माइंस को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एसईसीएल चिरमिरी मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम सिंह ने बताया कि '' नई माइंस की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएमपीडीआई के द्वारा चिरमिरी के लीज होल्ड क्षेत्र में कोयले के भंडारण की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में अच्छे संकेत भी मिले हैं. आने वाले समय में उत्पादन बढ़ेगा.''