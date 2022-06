.

भिलाई में मरोदा ओवरब्रिज से बहनों ने लगाई छलांग, एक की मौत Published on: 2 hours ago

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में गुरुवार दोपहर दो बहनों ने खुदकुशी की कोशिश की. जिसमें एक की मौत हो गई. (Utai college student died by suicide ) दूसरी जिंदगी और मौत से जुझ रही है. मामला नेवई थाना क्षेत्र का है. दोनों बहनों ने मरोदा ओवरब्रिज से छलांग लगा दी. जिसमें 18 साल की उतई डूमरडीह निवासी प्रियंका बांधे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 16 वर्षीय चचेरी बहन करीना की कमर और शरीर के दूसरे भाग की हड्डियां टूट गई है. 10 वीं में करीना फेल हो गई थी. नेवई टीआई ममता शर्मा (Newai TI Mamta Sharma) ने बताया कि "प्रियंका बांधे उतई कॉलेज में बीए प्रथम सत्र में पढ़ाई कर रही है. चचेरी बहन 10वीं की छात्रा है. प्रियंका कॉलेज से निकली और चचेरी बहन के साथ मरोदा ओवरब्रिज पहुंची. वहां से दोनों ने छलांग लगा दी. सूचना पर तत्काल दोनों को जिला अस्पताल लाया गया. जहां इलाज के दौरान रात करीब 8 बजे प्रियंका ने दम तोड़ दिया. 16 साल की नाबालिग का इलाज चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है". (Sisters jump from Maroda overbridge in Bhilai )