sawan 2022: प्रेमा बाग का शिव मंदिर है खास, जानिये Published on: 1 hours ago

कोरिया: सावन के पवित्र महीने का आज पहला सोमवार है (Sawan 2022 First Monday). हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी पवित्र माह सावन के पहले सोमवार को बेहद खास माना गया है. इस दिन का विशेष महत्व होने के कारण शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेमा बाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर (Shiva temple of Prema Bagh ) में भी भक्तों की भीड़ जुटी. इस मंदिर की स्थापना 1921 में की गई थी. यह लगभग 100 वर्ष से ज्यादा पुराना मंदिर है. यह शिव मंदिर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है. माना जाता है कि इस प्राचीन शिव मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक नियम से महादेव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है. इसी वजह से सावन के इस पवित्र महीने में भक्त अपनी मनोकामना लेकर शिव मंदिर (Shiva temple of Prema Bagh) में जल चढ़ाने पहुंचते हैं.