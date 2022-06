.

जमीन से 60 फीट नीचे 'सांस' ले रही जिंदगी Published on: 20 minutes ago

जांजगीर चांपा के पिहरीद गांव में 12 साल का बच्चा राहुल साहू (Rescue operation of Rahul Sahu fell in borewell) शुक्रवार 10 जून को बोरवेल में गिर गया. करीब 75 घंटे से ज्यादा समय से राहुल साहू को बोरवेल से निकालने का काम चल (Rahul Sahu fell in borewell in Pihrid of Janjgir Champa) रहा है. सोमवार की सुबह राहुल साहू की एक तस्वीर कैमरे से ली गई. जिसमें वह सकुशल दिख रहा है. वह इस तस्वीर में केला खाते और फ्रूटी पीते देखा गया. अंडर वॉटर कैमरा से ली गई क्लीयर तस्वीर भी सामने (Rahul sahu trapped below 60 feet in borewell of Janjgir Champa) आई है. जिसमें बच्चा केला छीलकर खाते हुए दिखा. बच्चे के शरीर का अधिकांश भाग पानी के अंदर है. शुक्रवार से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शनिवार, रविवार और सोमवार को जारी है.