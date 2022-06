.

हसदेव अरण्य पर कांग्रेस सरकार ने की वादाखिलाफी: पूर्व सीएम रमन सिंह Published on: 20 minutes ago

राजनांदगांव: पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव के दौरे पर थे. इस दौरान रमन सिंह ने बघेल सरकार पर (Raman Singh targeted Baghel government) जमकर निशाना साधा. रमन सिंह ने हसदेव अरण्य के मसले पर बघेल सरकार को घेरा, रमन सिंह ने कहा कि" हसदेव में कोयले की खदान के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यहां के आदिवासियों से वादा किया था कि वह जंगल नहीं कटने (clearance to mine in Hasdeo Aranya) देंगे. लेकिन राज्य में कांग्रेस का सरकार आने के बाद उन्होंने यहां खदान का क्लीयरेंस (Congress government given clearance to mine in Hasdeo Aranya) दिया है. इस तरह कांग्रेस सरकार अपने वादे से मुकर रही है. दूसरी तरफ रमन सिंह ने मोदी सरकार के आठ साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. एमएसपी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ाया जा रहा है इस साल भी 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है धान की कीमत 2040 रूपये हो गई है. रमन सिंह ने दावा किया कि पीएम मोदी का शासन सुशासन का शासन है. उनके कार्यकाल में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की हो चाहे शिक्षा,खेल, समाज कल्याण, व्यापार, कृषि और अंतरिक्ष हो. हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है.