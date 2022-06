.

facility of Mahtari Express in koriya: कोरिया के जिला अस्पताल में प्रसुता महिला को दो घंटे तक महतारी एक्सप्रेस नहीं मिलने से एक तरफ प्रसूता परेशान हुई तो दूसरी तरफ परिजन भी गाड़ी के लिए भटकते रहे. परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसूता की हालत जब गंभीर हो गई तब उसे जिला अस्पताल से अंबिकापुर रेफर किया गया. कोरिया जिला अस्पताल में महिला के पति ने बताया कि " पत्नी की डिलीवरी कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल में दो महिलाओं का ऑपरेशन किया गया जब मेरी पत्नी की बारी आई तो एनएसथीसिया डॉक्टर को कोरोना हो गया है कहकर ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया. साथ ही पत्नी को अंबिकापुर रेफर करने की बात बताई गई. मैंने 102 नंबर पर कॉल किया तो महतारी एक्सप्रेस मिलने में 1 से 2 घंटे लगने की बात कही गई. मामले में जिला अस्पताल के सीएमओ डॉ केएल ध्रुव का कहना है कि जानकारी उपलब्ध कर बताते हैं". (Trouble due to not getting Mahtari Express in koriya )