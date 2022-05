.

कोरिया में आंधी तूफान से बिजली सप्लाई प्रभावित, 84 गांवों में ब्लैक आउट Published on: 32 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोरिया में आंधी तूफान (storm in Korea) से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया (Power supply affected by storm in Korea) है. यहां कई जगह पेड़ गिर जाने की वजह से बिजली के तार टूट गए हैं. तो कई जगह बिजली के पोल भी आंधी तूफान से उखड़ गए हैं. जिससे शहर में विद्युत आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है. शहर में बिजली गुल हो गई है. आंधी तूफान के बाद कोरिया में थोड़ी देर बारिश हुई. उसके बाद उमस हो गई. जिससे लोगों को गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भरतपुर के 84 गांवों में ब्लैक (Black out in the villages of Korea due to storm) आउट हो गया है.