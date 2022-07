.

महासमुंद के सभी पुलिस थानों में राज्यगीत अरपा पैरी के धार का गायन अनिवार्य Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

महासमुंद के एसपी भोजराम पटेल ने जिले के सभी थाने, रिजर्व पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय में छत्तीसगढ़ के राज्यगीत को अनिवार्य कर दिया है. अब महासमुंद में इन सभी कार्यालयों में सुबह से राज्यगीत अरपा पैरी के धार को गाया (Policemen sing state song of chhattisgarh ) जाएगा. इसकी शुरुआत बुधवार से हुई. जहां बुधवार को सुबह 10.30 बजे अरपा पैरी के धार गीत गाते पुलिसकर्मी दिखे. राज्य सरकार के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरूआत छत्तीसगढ़ के राज्यगीत से ही होती (state song of chhattisgarh arpa pairi ke dhar in Mahasamund) है. अब महासमुंद एसपी ने प्रतिदिन ड्यूटी गणना के समय राज्यगीत गायन के निर्देश जारी किए हैं. एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि "छत्तीसगढ़ राज्य हमारी मां के समान है, ड्यूटी की शुरुआत में ही यदि मां की वंदना की जाए तो इससे अच्छी बात क्या ( SP Bhojram Patel made mandatory policemen to sing arpa pairi ke dhar) होगी"