कबाड़ वाला और प्लंबर बन करता था चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार Published on: 17 minutes ago



जांजगीर चांपा पुलिस ने 17 चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को धर-दबोचा (Police arrested thief in Janjgir Champa) है. चोर कभी कबाड़ वाला बन चोरी करता था, तो कभी प्लंबर बन कर घटना को अंजाम देता (Used to be a junk dealer and a plumber used to steal) था. जिला के चांपा, शिवरीनारायण, अकलतरा और पामगढ़ में हुए 17 चोरी के मामलों में आरोपी संलिप्त (janjgir champa thief arrested) है. पुलिस ने आरोपी के पास से आधा किलो सोना, 4 किलो चांदी के जेवर जब्त किया है, जिसकी कीमत 30 लाख बतायी जा रही है. पुलिस की मानें तो मामले में आरोपी अकेले शामिल नहीं था, बल्कि इसका गिरोह भी शामिल (Police caught mastermind of theft gang in Janjgir Champa) है.