कांकेर में नक्सलियों ने पेड़ काटकर लगाया बैनर और रास्ता रोका Published on: 1 hours ago

कांकेर : जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में नक्सलियों ने फिर एक बार मौजूदगी दर्शाने की कोशिश की (Naxalites cut trees and put up banners in Kanker ) है. कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सुलंगी मार्ग में नक्सलियों ने भारी संख्या में बैनर पोस्टर बांधकर पेड़ काट मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है.नक्सलियों ने बैनर पोस्टर में जल, जंगल, जमीन बचाने, आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा करने की बात लिखी है. नक्सलियों के बैनर पोस्टर से क्षेत्र में दशहत का माहौल ( Naxalite incident in Kanker Koylibeda) है. वहीं पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी है. बारिश के मौसम में नक्सली जंगलों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. लेकिन इस बार बारिश के मौसम में भी फोर्स लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है. पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशन (Anti Naxal Operation Kanker) ने नक्सलियों को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया है. पिछले 5 साल में हुई नक्सली घटनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 2496 नक्सली घटनाएं हुई हैं. लाल आतंक और सुरक्षाबलों के बीच प्रदेश में 904 मुठभेड़ हुई है. 2015 से 2018 तक हर साल 500 से ज्यादा नक्सली घटनाएं हुई. 2019 में यह आंकड़ा घटकर 327 पहुंच गया. इससे साफ होता है कि अपने एक साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने में एक हद तक कामयाब रही है.