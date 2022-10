.

कांकेर : जिले अंतर्गत अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में स्कूल भवन नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानी को लेकर आम आदमी पार्टी अन्तागढ़ से जिला मुख्यालय कांकेर तक 90 किमी की पद यात्रा निकाल रही है.सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीणों के साथ 12 अक्टूबर से शुरू हुई पदयात्रा भानुप्रातपपुर के भानबेड़ा तक पहुंची . जो देर रात कांकेर पहुंचेगी. आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ संतराम सलाम ने कहा कि'' छत्तीसगढ़ गठन के 22 वर्ष बाद भी आज अंतागढ़ विधानसभा के अंदर कई स्कूल भवनविहीन हैं. पढ़ने के लिए स्कूल भवन ही नहीं है, तो बेहतर शिक्षा की कल्पना कर ही नहीं सकते .अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई गावों में स्कूल भवन विहीन हैं . अनेक शाला भवन क्षतिग्रस्त हैं. कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है. जिसके कारण अंतागढ़ अंचल के गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती. वहां के बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा जुगाड़ से बनाए गए टीन टप्पर शेड और घासफूस, झिल्ली लगे झोपड़ियों में पढ़ना पड़ता है. ग्रामीणों के द्वारा कई-कई बार आवेदन, निवेदन करने के बावजूद न तो आज तक आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भवन बन पाए हैं और न ही पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की गई है.''Many village school buildings deprived in Kanker क्या है आम आदमी पार्टी की मांगप्राथमिक शाला चिपोंडी (ग्राम पंचायत आमागांव) में प्राथमिक शाला भवन निर्माण की मांगप्राथमिक शाला सरगीकोट(ग्राम पंचायत चारगाँव)में प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण की मांग प्राथमिक शाला चिंगनार(ग्राम पंचायत आमागांव)में प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण की मांगप्राथमिक शाला ग्राम चिखली में प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण की मांगप्राथमिक शाला ग्राम सोड़े(ग्राम पंचायत हिन्दुबिनापल) में प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण की मांग ग्राम सिकसोड़ में हाई स्कूल से 2018 में हायर सेकेंडरी में उन्नयन हायर सेकंडरी स्कूल भवन अब तक नहीं भवन की मांग 2012 में हाई स्कूल से हायर सेकंडरी में उन्नयन, हायर सेकंडरी भवन अब तक नहीं, भवन निर्माण की मांग AAP protest for school building in kanker