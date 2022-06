.

छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ रायगढ में जोगी कांग्रेस का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों (Jogi Congress protest in Raigarh ) में भी गुस्सा है. छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनें रद्द होने से आम लोग खासा परेशान (Raigarh Jogi Congress protest against cancellation of passenger trains) हैं. रायगढ़ में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (cancellation of passenger trains in chhattisgarh) किया. जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के सभी 11 सांसदों का पुतला फूंका (JCCJ protest against Modi government) और यात्री ट्रेनों के संचालन की मांग की है. रायगढ़ शहर के शहीद चौक के पास जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री और रायगढ़ सांसद का पुतला दहन किया. इस दौरान पुलिस बल भी मुस्तैद रही.पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री और रायगढ़ सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जोगी कांग्रेस रायगढ़ के अध्यक्ष आशीष उपाध्याय ने बताया कि "छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं. ट्रेनें रद्द होने से आमजन परेशान हैं. लेकिन किसी ने भी रेल मंत्रालय से बात तक नहीं की. किसी को जनता की फिक्र नहीं है."