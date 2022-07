.

दुर्ग में हरेली तिहार 2022: महिला पुलिसकर्मियों ने हरे रंग की वेशभूषा में बनाया छत्तीसगढ़ का मानचित्र Published on: 1 minutes ago

हरेली तिहार के रंग में पूरा छत्तीसगढ़ रंगता जा रहा (Hareli Tihar 2022 ) है. हरेली को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल (Hareli Tihar 2022 in Durg) है. दुर्ग में महिला पुलिसकर्मियों ने खास अंदाज में लोगों को हरेली तिहार की शुभकामनाएं (Map of Chhattisgarh made by women policemen ) दी. यहां दुर्ग पुलिस की IUCW विंग की (Investigative Units for Crime against Women) महिलाओं ने हरे रंग की वेशभूषा में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया. खास मानचित्र बनाकर महिलाओं ने डांस पेश (Map of Chhattisgarh made by women policemen in green costumes ) किया. IUCW के करीब 70 महिला पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुईं. जिनमें कई महिला अधिकारी थीं. इस दौरान पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई. IUCW की डीएसपी शिल्पा साहू ने इस आयोजन को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दुर्ग पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति सजग है. छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा छत्तीसगढ़ पर बनी रहे. इसिलए पुलिसकर्मियों ने इस थीम को लेकर कार्यक्रम (IUCW wing made Map of Chhattisgarh) किया.