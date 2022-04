.

जांजगीर में दूल्हे की कार लेकर निकले थे 6 दोस्त, एक भी नहीं पहुंचा वापस, जानिए क्या हुआ Published on: 42 minutes ago

Car Overturned in Janjgir: जांजगीर चांपा जिले में रविवार को शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई. बारात में आई दूल्हे की कार दुर्घटना का शिकार हो गयी. जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तीन की हालत गंभीर है. जिनका इलाज बिलासपुर में चल रहा है. मुलमुला थाना प्रभारी वीएन भारद्वाज ने बताया कि बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र से जांजगीर के मुलमुला क्षेत्र में बारात आई थी. इसी दौरान दूल्हे के दोस्त दूल्हे की कार लेकर ढाबा में खाना खाने गए. वहां से लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तीन बार पलट गई. जिससे हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई. (Groom friends die in road accident in Janjgir )