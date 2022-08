.

बस्तर में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में बही बच्ची Published on: 10 hours ago

Koo_Logo Versions

जगदलपुर : बस्तर में 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे नदी नाले उफान पर हैं. इंद्रावती नदी अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है. कहा यह भी जा रहा है कि ओडिशा का खातिगुड़ा डेम खोल दिया गया (Jagdalpur flood ) है. लेकिन अबतक कोई अधिकारी पुष्टि नही हो पाई है. अंदेशा जताया जा रहा है कि बस्तर में सोमवार से बारिश बंद है.लेकिन इसके बाद भी लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है. ऐसे में डैम खोलने का अंदेशा जताया जा रहा है. इंद्रावती नदी के किनारे बसा डोंगाघाट के बिजापारा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. कुछ घरों का संपर्क गांव से टूट गया (heavy rain in chhattisgarh ) है. सुरक्षा का व्यवस्था नही होने की वजह से ग्रामीण बहते पानी को पार करते नजर आ रहे है. इस लापरवाही से एक बड़ा हादसा सामने आया है. गांव के रपटा से तेज गति में जल का बहाव था. लेकिन गांव जाने के चक्कर में तीन बच्चियों ने जैसे ही नदी पार करनी चाही पानी में बह (Girl drowned in flood in Jagdalpur)गई. हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत तीन में से दो बच्चियों को बचा लिया. लेकिन एक बच्ची का पता अब भी नहीं चल सका है. एसडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू कर रही है.